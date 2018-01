Roma | nelle mostre di Guido Reni si torna bambini | c' è tempo fino al 28 gennaio

Roma. Stop alla circolazione nelle ore notturne su alcuni tratti della Tangenziale Est : E’ stato confermato lo Stop alla circolazione nelle ore notturne su alcuni tratti della Tangenziale Est, per contenere l’inquinamento acustico e ambientale. La sindaca Virginia Raggi ha firmato un’ordinanza che dispone, dal 1° gennaio al 30 giugno 2018, il divieto…Continua a leggere →

Capodanno - ecco il piano sicurezza nelle cittàA Roma venti varchi con il metal detector : A due giorni da San Silvestro si definiscono le misure di sicurezza nelle città. A Roma ci saranno venti varchi presidiati dalle forze dell'ordine con metal detector nelle aree di Circo Massimo e Lungotevere dove sono in programma i principali eventi della notte di Capodanno

Roma. Iluminate nelle ore serali quattro pensiline degli autobus : Atac Roma ha avviato un piano finalizzato a illuminare nelle ore serali le pensiline del trasporto pubblico non raggiunte da rete elettrica. Ciò soprattutto al fine di offrire maggiore sicurezza ai passeggeri in attesa e ai conducenti, anche alla luce…Continua a leggere →

Facevano razzia nelle boutique di lusso a Roma - fermati tre russi : Roma, (askanews) - Sarebbero state delle festività natalizie molto redditizie per 3 cittadini russi, di 29, 30 e 32 anni se i carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina non li avessero ...

Roma - parata di Capodanno e concerti nelle Chiese della Capitale : Roma, 27 dic. (askanews) - Come di consuetudine, insieme alla Rome Parade di Capodanno in programma nel cuore del Tridente Romano il pomeriggio del primo gennaio 2018, la compagnia londinese ...

Roma - Natale stupefacente : 14 pusher arrestati nelle zone della movida : Centinaia di dosi di droga - tra cocaina, eroina, hashish, marijuana e crack - e oltre 2.200 euro sequestrati e 14 pusher arrestati è il bilancio di un'attività antidroga dei Carabinieri del Comando ...

Roma solida ma k.o. nelle sfide scudetto : serve il formato "Champions" : Tutto rimandato all'anno nuovo: sotto l'albero, Eusebio Di Francesco avrebbe voluto "scartare" una vittoria in uno scontro scudetto, invece gli toccherà riprovarci nel girone di ritorno. La sua Roma è ...

Roghi tossici - rifiuti pericolosi interrati - solventi sversati nelle falde acquifere : “Ecco la Terra dei fuochi di Roma Est” : Roghi tossici, ma non solo. Presenza di rifiuti pericolosi inTerrati, sversamenti fuori controllo da parte degli insediamenti industriali e possibile presenza di solventi nei pozzi. E ancora: controlli ambientali carenti, monitoraggi parziali e autorizzazioni integrate non complete. Gli abitanti di Roma Est parlano di “Terra dei fuochi”. Una relazione della ex Asl Roma B (oggi Roma 1) firmata dal direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, ...

Roma - "I 300 vigili urbani assunti saranno tutti in servizio nelle strade" : Il venerdì nero per il traffico potrebbe aver impresso la svolta ad una rivoluzione che potrebbe coinvolgere gli stessi vigili urbani. Il comandante generale Diego Porta ha infatti deciso di ...

Turismo e innovazione - dal Gazometro a Villa Torlonia - Roma protagonista nelle foto di Instagram : Si terranno domani sera a Roma gli “Igers Awards”, ovvero le premiazioni delle più belle foto pubblicate su Instagram. Nella mattinata del 16 dicembre, invece, a partire dalle 9.30, appuntamento in città per i “fotografi di Instagram” che parteciperanno all’InstaMeet organizzato dagli Igers Roma, Lazio e Italia, unitamente al Dipartimento Turismo di Roma Capitale, in […] L'articolo Turismo e innovazione, dal Gazometro a Villa Torlonia, ...

Nelle scuole di Roma tornano le 4 Erre dell’Ambiente : Dopo il successo della prima edizione, torna il progetto “Le 4 Erre dell’Ambiente: Ridurre, Recuperare, Riusare, Riciclare”, lanciato dal Campidoglio per stimolare la creatività degli studenti sui temi riguardanti i rifiuti, il decoro urbano e la sostenibilità ambientale. Al progetto…Continua a leggere →

Ferrero mette nelle merendine la pesca e nettarina di Romagna : Bologna, 5 dic. (askanews) Premiare un prodotto d'eccellenza, valorizzarlo e farlo conoscere ai consumatori. E' l'obiettivo dell'accordo tra il Consorzio pesca e nettarina di Romagna Igp e il gruppo ...

Roma-Qarabag - Di Francesco : “Abbiamo il destino nelle nostre mani” : Roma-Qarabag, Di Francesco: “Abbiamo il destino nelle nostre mani” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Roma-Qarabag, LA CONFERENZA DI DI Francesco- La Roma, dopo la vittoria in campionato con la Spal, ospiterà il Qarabag allo stadio Olimpico. Occasione ghiotta per i giallorossi, che possono qualificarsi per gli ottavi di Champions League. Eusebio Di ...