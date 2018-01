Roma | la prima donna italiana con una mano bionica per restituire senso del tatto

Roma - Raggi : dedicata ad anziani prima conferenza stampa 2018 : Roma, 5 gen. (askanews) 'Abbiamo voluto dedicare la nostra prima conferenza stampa del 2018 al tema dei centri anziani. Lanciamo un nuovo modello basato su partecipazione e apertura ai territori, con ...

Castel Romano Designer Outlet - assalto nella prima giornata di saldi invernali : La giornata di sole ha reso ancora più appetibile il venerdì di inizio dei saldi invernali di Castel Romano Designer Outlet, dove sin dall’apertura di... L'articolo Castel Romano Designer Outlet, assalto nella prima giornata di saldi invernali su Roma Daily News.

Slot e videolotteries : primato di giocatori a Roma : Una cifra record di 9.3 miliardi di euro nel primo semestre 2017. E’ l’ammontare della spesa in Italia per il gioco fisico e online mediante Slot e videolotteries. I numeri sono stati pubblicati dall’Agenzia Dogane e monopoli. Si riferiscono alla…Continua a leggere →

Losanna-Roma - realizzano la prima mano bionica con senso tattile e la impiantano su una donna italiana : Si chiama Almerina Mascarello , è italiana (vive in Veneto) ed è stata una delle protagoniste che può testimoniare quali passi da gigante ha fatto e continua a fare la scienza in campo medico . In un tragico incidente avvenuto sul posto di lavoro Almerina aveva perso la mano sinistra . Grazie all'impianto di una mano bionica di ultima generazione capace di ...

La prima di Monchi. Roma : e adesso come reagirai? : Mentalità vincente e rispetto delle regole : il succo del discorso di ieri del d.s. Monchi alla Roma. Il primo discorso vero alla squadra da quando è a Trigoria. 'In questo momento delicato va ...

Roma. Prima visita gratuita del 2018 al Palazzo Senatorio : Come ogni Prima domenica del mese, tornano le visite guidate gratuite in Campidoglio organizzate dall’amministrazione. Il nuovo appuntamento è fissato per il 7 gennaio 2018, il primo del nuovo anno. Gli spazi archeologici e istituzionali, e le storiche sale dell’edificio,…Continua a leggere →

TIRomaNCINO/ Video - nuovo album in primavera per Zampaglione e soci (L'anno che verrà) : Video, i TIROMANCINO sono pronti per uscire con un nuovo album in primavera per la gioia di tutti i loro fans. Su Twitter Federico Zampaglione ha dato l'annuncio. (Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 08:51:00 GMT)

Romanzo famigliare - trama prima e seconda puntata : la scoperta di Micol! : Ecco la trama delle prime due puntate della nuova fiction Rai Romanzo famigliare con protagonisti Vittoria Puccini, Giancarlo Giannini e Guido Caprini. I primi due appuntamenti di Romanzo famigliare sono programmati per lunedi 8 gennaio e martedi 9 gennaio alle 21.25 su Rai 1. Romanzo famigliare è la nuova fiction Rai di sei puntate da 2 episodi ciascuna, che prenderà il posto di Scomparsa da gennaio 2018. Come ha dichiarato la regista ...

Risultati e Classifica Serie A - 19^ giornata : Roma fermata dal pareggio dal Sassuolo - prima storica vittoria del Benevento : Ultimo turno del 2017 per le squadre impegnate in questo sabato di campionato, valido per la 19esima giornata di Serie A. Andiamo a raccontarvi l’esito degli incontri delle ore 15.00. La Roma spreca la chance di scavalcare, momentaneamente, l’Inter in graduatoria pareggiando in casa 1-1 contro il Sassuolo. Una prestazione poco brillante quella degli uomini di Eusebio Di Francesco, passati in vantaggio grazie alla rete dell’ex ...

Serie A - 19^ giornata : prima impresa del Benevento - frenano Roma ed Atalanta - adesso l’Udinese sogna in grande : 1/41 LaPresse/Gerardo Cafaro ...

Roma - prima neve ai Castelli Romani : spazzaneve e spargisale in azione (Foto Luciano Sciurba) : prima vera nevicata ai Castelli Romani dove dopo il nubifragio di ieri, con tanto di alberi e pali caduti, in mattinata è arrivata anche la prima vera nevicata. La Stazione Meteo Rocca di Papa ha ...

Roma - Meloni : capitale prima mèta per turisti a Natale : Roma, 28 dic. (askanews) 'prima in classifica fra le città italiane più gettonate dagli stranieri che hanno scelto di trascorrere le vacanze natalizie in Italia, Roma potenzia il trend positivo del ...

Roma prima in Italia per numero di imprese - Milano per addetti : Milano, 28 dic. (askanews) Roma è la prima provincia Italiana per numero di imprese attive sul suo territorio, ma Milano supera la Capitale per numero di addetti. E' quanto emerge dal 'Bilancio delle ...