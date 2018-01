Rita Rusic | “Vittorio vuole tornare con me a Miami”

VITTORIO CECCHI GORI - COME STA?/ Non è in pericolo di vita : Rita Rusic con lui anche a Capodanno : VITTORIO CECCHI GORI, COME STA? Il produttore cinematografico colpito da ischemia cerebrale il giorno di Natale viene considerato dai medici fuori pericolo.(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 04:50:00 GMT)

Vittorio Cecchi Gori/ Come sta dopo l'ischemia? Social ‘divisi’ tra Valeria Marini e Rita Rusic : Vittorio Cecchi Gori, Come sta dopo l'ischemia? L'ultimo bollettino medico del Policlinico di Roma tranquillizza sulle condizioni di salute dell'ex produttore cinematografico.(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 13:50:00 GMT)

Vittorio Cecchi Gori e Rita Rusic : ‘Hanno ritrovato quel senso vero di famiglia che mancava da anni’ : “La cosa più bella in questo momento così delicato per Vittorio Cecchi Gori, oltre naturalmente alla sua progressiva anche se lenta ripresa fisica, è l’armonia ritrovata con la ex moglie Rita Rusic e con il figlio minore Mario”. Lo dichiara Angelo Perrone, ufficio stampa della famiglia, che aggiunge: “Le ore che passano insieme al Policlinico Gemelli sono davvero speciali. Si tratta di un momento molto complesso, intenso. ...

VITTORIO CECCHI GORI/ Come sta dopo l'ischemia? Rita Rusic contro le conduttrici tv - "fanno certe domande.." : VITTORIO CECCHI GORI non è morto: Come sta dopo l'ischemia? L'ultimo bollettino medico del Policlinicotranquillizza sulle condizioni di salute.

Rita Rusic/ L'ex moglie di Vittorio Cecchi Gori con lui in ospedale : l'affetto resta - nonostante alti e bassi : Rita Rusic, attraverso un'intervista rilasciata all'Ansa, racconta l'incontro con L'ex marito Vittorio Cecchi Gori, ricoverato per un'ischemia al Gemelli di Roma.(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 13:21:00 GMT)

Vittorio Cecchi Gori è fuori pericolo : le parole di Rita Rusic sullo stato di salute dell'ex marito : Vittorio Cecchi Gori e le ultime news sul suo stato di salute . A rivelare le condizioni dell'ex produttore cinematografico e ex Presidente della Fiorentina è l'ex moglie Rita Rusic , che ha preso il ...

Rita Rusic / L'ex moglie di Vittorio Cecchi Gori con lui in ospedale : "Ecco come sta adesso" : RITA RUSIC, attraverso un'intervista rilasciata all'Ansa, racconta l'incontro con L'ex marito Vittorio Cecchi Gori, ricoverato per un'ischemia al Gemelli di Roma.(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 22:50:00 GMT)

Rita Rusic / L'ex moglie di Vittorio Cecchi Gori : "Si è commosso più volte nel vederci con lui in ospedale" : Rita Rusic, attraverso un'intervista rilasciata all'Ansa, racconta l'incontro con L'ex marito Vittorio Cecchi Gori, ricoveravo per un'ischemia al Gemelli di Roma.(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 22:21:00 GMT)

Vittorio Cecchi Gori migliora - l'ex moglie Rita Rusic : "E' fuori dal coma farmacologico" : "Vittorio è ancora in reparto rianimazione, respira aiutato dall'ossigeno, ma i medici mi ha assicurato che, se continua così, tra un paio di giorni potrà lasciare questo reparto". Il produttore cinematografico ed ex presidente della Fiorentina è ricoverato in rianimazione al Gemelli di Roma per un'ischemia cerebrale

Vittorio Cecchi Gori - parla l’ex moglie Rita Rusic : ‘È cosciente - si è commosso vedendoci’ : Migliorano le condizioni di Vittorio Cecchi Gori, ricoverato per ischemia e problemi cardiovascolari al Policlinico Gemelli di Roma il giorno di Natale. Lo riferisce all’ANSA l’ex moglie Rita Rusic che con il figlio Mario hanno fatto visita al produttore cinematografico trovandolo “cosciente, vigile, ovviamente provato”. “Si è emozionato e commosso vedendoci, ma ci ha detto il professore che lo sta seguendo che tra ...

Rita Rusic - non vedevo Vittorio da anni - si è commosso : E' scoppiato a piangere Vittorio Cecchi Gori vedendo riunita intorno a se' una parte della famiglia nel letto di ospedale del Policlinico Gemelli di Roma, dove ieri era stato ricoverato per ischemia e ...

Cecchi Gori uscito dal coma. L’ex moglie Rita Rusic : “Si sta riprendendo” : «Sono appena stata da Vittorio, era contento di vederci. È uscito dal coma farmacologico, è ancora in reparto rianimazione, respira aiutato dall’ossigeno, ma il professor Antonelli mi ha assicurato che, se continua così, tra un paio di giorni potrà lasciare questo reparto». A parlare è Rita Rusic, L’ex moglie di Cecchi Gori appena arrivata da Miami...

Vittorio Cecchi Gori - fuori dal coma dopo l'ischemia/ Come sta? Rita Rusic : “Si è commosso” (ultime notizie) : Vittorio Cecchi Gori, fuori dal coma dopo l'ischemia: Come sta? Rita Rusic: “Si è commosso”. Le ultime notizie sull'ex produttore cinematografico, in rianimazione dopo malore(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 17:31:00 GMT)

Vittorio Cecchi Gori migliora e accoglie Rita Rusic e i 2 figli : migliorano le condizioni di Vittorio Cecchi Gori, ricoverato per ischemia e problemi cardiovascolari al Policlinico Gemelli di Roma. Lo ha detto all'Agenzia Ansa l'ex moglie Rita Rusic che con i figli ...