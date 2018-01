Rep Ceca | problemi per Babis da Antifrode | fiducia a rischio

Guida autonoma - La BMW costruirà una pista per i test in Repubblica Ceca : Per espandere i propri centri per lo sviluppo delle tecnologie di Guida autonoma, la BMW aprirà un nuovo circuito privato in Repubblica Ceca. Il progetto, per il quale sono previsti investimenti per 100 milioni di euro, sarà realizzato nel prossimo decennio e permetterà alla Casa tedesca di collaudare con maggiore libertà i propri modelli driverless prima del debutto sul mercato.Verso est. I centri di ricerca della Casa bavarese ...

Curling - Danimarca ultima squadra qualificata alle Olimpiadi 2018. Sconfitta la Rep. Ceca : La Danimarca è l’ultima Nazionale maschile di Curling a essersi qualificata alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La formazione scandinava, Sconfitta in mattinata dall’Italia che così volava in Corea del Sud, ha sconfitto la Repubblica Ceca per 4-2 nel match decisivo del torneo preolimpico disputatosi a Plzen. Le due squadre hanno disputato un incontro molto accorto, entrambe attente a non concedere molto agli avversari e con ...

Repubblica Ceca - affondo del presidente Zeman contro la UE sul terrorismo - : "La vigliacca Unione Europea sta facendo tutto il possibile per far prevalere il movimento terrorista filo-palestinese su Israele," - si è lamentato il presidente ceco. Zeman ha espresso questa ...

LIVE Curling - Preolimpico Plzen 2017 in DIRETTA : tocca ancora agli uomini. Repubblica Ceca-Italia 6-10 - gli azzurri continuano a sognare le ... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE del Preolimpico di Curling : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, stone dopo stone, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 09.00 con Italia-...

Curling - Preolimpico 2017 – Italia fantasmagorica! Gli azzurri demoliscono la Rep. Ceca - il sogno Olimpiadi continua : Semplicemente sfavillanti e fantasmagorici. L’Italia maschile non smette più di incantare nel torneo Preolimpico di Curling, sconfigge la Repubblica Ceca per 10-6 e fa un passo importante verso la qualificazione ai playoff che assegneranno i pass per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Gli azzurri hanno disputato un incontro di altissimo spessore tecnico in cui alla lunga sono riusciti a dimostrare il proprio strapotere nei ...

Curling - Preolimpico Plzen 2017 : CUORE E NERVI SALDI! Le azzurre battono la Repubblica Ceca e sono ai play-off! Ci si gioca le Olimpiadi! : L’Italia femminile vola ai play-off del torneo Preolimpico di Curling, in corso di svolgimento a Plzen (Repubblica Ceca). Il quartetto azzurro formato da Diana Gaspari, Veronica Zappone, Stefania Constantini e Angela Romei ha superato le padrone di casa della Repubblica Ceca per 9-7 all’ultimo end. Un match molto equilibrato fin dai primi tiri, con l’Italia che apre bene rubando la prima mano alle avversarie. Le ceche però reagiscono subito con ...

LIVE Curling - Preolimpico Plzen 2017 in DIRETTA : Repubblica Ceca-Italia 7-9 - azzurre ai play-off!!! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Preolimpico di Curling in corso di svolgimento a Plzen (Repubblica Ceca). Venerdì 8 dicembre decisivo per entrambi i tornei e per l‘Italia che si gioca un posto ai playoff che assegneranno gli ultimi pass per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: le azzurre affronteranno la Repubblica Ceca, in caso di vittoria si assicurerebbero un posto tra le migliori tre; gli uomini, invece, sono ...

Curling - Preolimpico Pilsen 2017 : brutto ko per l’Italia con la Finlandia. Ora Repubblica Ceca decisiva : Arriva la seconda sconfitta per la Nazionale italiana maschile di Curling nel corso del Preolimpico di Pilsen 2017. La compagine composta da Amos Mosaner, Joel Retornaz (skip), Simone Gonin, Daniele Ferrazza ed Andrea Pilzer (riserva) si è arresa con un netto 7-3 alla Finlandia, non entrando mai davvero in partita e commettendo troppi errori. Il match iniziava nel peggiore dei modi, con i finnici che rubavano la prima mano alla selezione ...

