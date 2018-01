Renzo Arbore | Unici Rai 2 Una vita a tutto swing | quel particolare rapporto con la fede

Renzo Arbore - UNICI RAI 2/ Una vita a tutto swing : una mostra dedicata al grande maestro : RENZO ARBORE protagonista a UNICI su Rai 2 il 5 Gennaio. Il presentatore di Indietro Tutta si lascia andare a una polemica con mamma Rai, rea di averlo snobbato troppe volte in questi anni(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 19:45:00 GMT)

Renzo Arbore - Unici Rai 2/ Una vita a tutto swing : il ricordo di Ray Charles : Renzo Arbore protagonista a Unici su Rai 2 il 5 Gennaio. Il presentatore di Indietro Tutta si lascia andare a una polemica con mamma Rai, rea di averlo snobbato troppe volte in questi anni(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 13:38:00 GMT)

Renzo Arbore - UNICI RAI 2/ Una vita a tutto swing : amici e colleghi raccontano lo stile “arboriano“ : RENZO ARBORE protagonista a UNICI su Rai 2 il 5 Gennaio. Il presentatore di Indietro Tutta si lascia andare a una polemica con mamma Rai, rea di averlo snobbato troppe volte in questi anni(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 09:02:00 GMT)

Renzo Arbore - Unici Rai 2/ "Ho inventato un certo tipo di tv - ma la Rai non mi ha più chiamato" : Renzo Arbore protagonista a Unici su Rai 2. Il famoso presentatore di Indietro Tutta si lascia andare a una polemica serrata con mamma Rai, rea di averlo snobbato troppe volte in questi anni(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 05:30:00 GMT)

Renzo Arbore annulla il concerto a Perugia ma è ospite a Domenica In : Renzo Arbore ha annullato il concerto di Capodanno a Perugia per la notte di San Silvestro a causa di problemi di salute. Il pomeriggio dell’ultimo dell’anno però lo show man italiano è stato ospite alla...

Oroscopo 2018 - Cancro/ Paolo Fox - Renzo Arbore : un senso di rivalsa per i nati sotto questo segno : Oroscopo 2018 di Paolo Fox: Cancro, quali sono state le previsioni dell'astrologo per il segno dello Zodiaco? Rivediamo l'anno del celebre Renzo Arbore.(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 01:28:00 GMT)

Camicia e il mistero del concerto di Renzo Arbore annullato a Perugia : da Carmine Camicia In tempi non sospetti il sottoscritto aveva invitato l'Assessore di far evitare il concerto di Arbore al Pala Evangelisti , poiché, visto il costo dei biglietti, l'evento poteva ...

Domenica In – Undicesima puntata del 31 dicembre 2017 – Marco Liorni - Roberto Bolle - Orietta Berti e Renzo Arbore tra gli ospiti. : Domenica In, nuova Domenica e nuova puntata, Undicesima, del noto contenitore Domenicale della prima rete di stato. Con una struttura in evoluzione, visti gli ascolti tutt’altro che esaltanti (ora il leggera risalita con la scorsa puntata al 15% ma con l’assenza della concorrenza di Barbara D’Urso), ci si appresta ad un nuovo pomeriggio con Cristina […] L'articolo Domenica In – Undicesima puntata del 31 dicembre 2017 – ...

Renzo Arbore sta male : annullato il concerto di Capodanno : Come sta Renzo Arbore? Ecco cosa è successo al cantante Problemi di salute per Renzo Arbore. Il popolare cantante è stato costretto ad annullare il concerto di Capodanno previsto al PalaEvangelisti di Perugia. Cosa è successo all’artista? L’ottantenne ha avuto una sciatalgia che dovrà curare con la massima attenzione nei prossimi giorni. Dovrà stare a […] L'articolo Renzo Arbore sta male: annullato il concerto di Capodanno ...

Renzo Arbore sta male/ Concerto annullato a Perugia per motivi di salute : il dispiacere dello showman : Concerto Renzo Arbore: annullato il Capodanno a Perugia per motivi di salute; l'enorme dispiacere degli estimatori ed i problemi dell'artista pugliese, i dettagli.(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 15:28:00 GMT)

Live in Umbria/ annullato il concerto di capodanno a Perugia di Renzo Arbore per motivi di salute dell'artista : (UNWEB) Perugia. "Con grande dispiacere sono costretto ad annullare un concerto importantissimo di capodanno a Perugia che sarebbe stato per me anche un comune festeggiamento con i miei concittadini ...

Renzo Arbore - annullato concerto di Capodanno per motivi di salute : Avrebbe dovuto esibirsi al PalaEvangelisti di Perugia ma a poche ore dal concerto arriva l’annullamento per motivi di salute. Si tratta di Renzo Arbore al quale è “stata riscontrata una riacutizzazione della lombalgia e sciatalgia destra con evidente ernia. La terapia medica prevede, quindi, di evitare la stazione eretta e la deambulazione prolungata”. Lo showman dovrà annullare tutte le apparizioni pubbliche: per lui è infatti ...

Renzo Arbore - annullato concerto di Capodanno a Perugia : 'Motivi di salute' : Il concerto di Capodanno di Renzo Arbore previsto al PalaEvangelisti di Perugia è stato annullato per una sciatalgia dell'artista: è quanto riferiscono gli organizzatori, spiegando che la richiesta ...

Il concerto di Capodanno a Perugia con Renzo Arbore è annullato : info rimborso biglietti : Il concerto di Capodanno a Perugia è annullato. Secondo quanto riporta Umbria Journal, Renzo Arbore non potrà prendere parte allo spettacolo dell'ultimo dell'anno che avrebbe dovuto tenere con la sua Orchestra Italiana presso il PalaEvangelisti del capoluogo umbro. Secondo le prime indiscrezioni, l'artista sarebbe stato colpito da una sciatalgia che lo ha costretto a stare lontano dal palco. Spiega Stefano Porri di Athanor Eventi, incaricata ...