Renzi già seppellito Grasso | ' Possibile un governo con Pd e M5s' Ecco la prima legge

Gasparri : “Tabacci? Artista che non rappresenta nulla ma galleggia. Renzi? Uno dei più grandi bugiardi sulla Terra” : “L’accordo tra Bruno Tabacci ed Emma Bonino? Tabacci è un Artista perché non rappresentando nulla riesce a stare sempre a galla. È un esempio di galleggiamento senza contenuti“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Ecg Regione (Radio Cusano Campus) dal senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, che aggiunge: “Tabacci, pur di stare a galla, ha fatto di tutto in questi anni. Ha partecipato ai tentativ iunitari del ...

LoRenzin festeggia il suo Family day e candida il fratello : Roma - Beatrice Lorenzin non molla, seguendo l'esempio del collega di partito e governo Angelino Alfano, che ha deciso di chiudere con la politica, ma raddoppia: il ministro della Salute dell'esecutivo Gentiloni, dopo aver imposto il proprio nome nel simbolo della lista centrista, Civica Popolare, che dovrebbe correre alle Politiche in coalizione con il Pd, vuole sponsorizzare come riporta Il Tempo - la candidatura del fratello Lorenzo ...

Selvaggia Lucarelli contro Matteo Renzi/ Polemica su Gino : "L'ex Premier adotta Mr bestemmia" : Selvaggia Lucarelli contro Matteo Renzi: la giornalista polemizza con l'ex Premier per la citazione del youtuber Gino, noto sul web per essere Mr bestemmia(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 16:40:00 GMT)

Renzi - la Margherita è già pronta a farlo fuori : girano i nomi di Gentiloni e Calenda : ... Forza Italia e Alternativa popolare e ora si ritrova stabilmente nel centrosinistra: 'Non mi sento minimamente a disagio, c'è stata una grandissima trasformazione politica. Non esiste più il ...

Renzi : "Il Pd ha rimesso l'Italia in carreggiata. Europa e ceto medio le nuove sfide" : Le riforme più importanti hanno riguardato il mondo del lavoro con il Jobs Act e Industria 4.0; il mondo delle tasse con 80 euro, Irap costo del lavoro, Imu prima casa; il mondo dei diritti, dalle ...

Renzi : Pd ha rimesso in carreggiata l'Italia : Roma, 28 dic. (askanews) 'Nessuna riforma di questa legislatura ha trasformato radicalmente il nostro Paese, sarebbe presuntuoso sostenere il contrario. Più semplicemente l'Italia era in grave ...

Renzi : “Il Pd ha rimesso l’Italia in carreggiata - Europa e ceto medio le nuove sfide” : Si chiude una legislatura tra le più travagliate. Matteo Renzi, quali sono le riforme che più hanno trasformato il Paese?...

Renzi : "Il Pd ha rimesso l'Italia in carreggiata - Europa e ceto medio le nuove sfide" : ... propongono un referendum che non si può fare per votare no alla permanenza nell'Eurozona, sapendo che questa scelta affosserebbe la nostra economia. In questo scenario il centrosinistra è davvero l'...

Calciomercato Roma/ News : FloRenzi giallorosso a vita (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: Monchi starebbe studiando un doppio colpo in mezzo al campo con l'arrivo di Milan Badelj e la cessione di Maxime Gonalons.(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 09:38:00 GMT)

La Roma torna in campo e FloRenzi elogia Dzeko : Si ricomincia, obiettivo rialzare la testa e chiudere al meglio l'anno. La Roma è tornata ad allenarsi dopo i due giorni di riposo concessi da Di Francesco per le festività natalizie. Oltre ai pandori ...

Roma - FloRenzi : 'Dzeko il miglior giocatore giallorosso del 2017' : L'avversario più ostico è stato Eden Hazard, per le sue qualità e per quello che fa in campo è uno dei migliori al mondo. Il miglior gol del 2017 è quello di Edin Dzeko allo Stamford Bridge contro il ...

CoReVe : abbandonatevi ai festeggiamenti - ma non abbandonate la raccolta diffeRenziata del vetro : La fine dell’anno, si sa, è un periodo nel quale il consumo di cibo e bevande subisce un’impennata grazie alle feste di Natale. I consumi dello spumante, il vino natalizio per eccellenza, sono in crescita anche quest’anno. In particolare, l’anno scorso, il Prosecco italiano ha segnato una crescita di oltre il 7% con 54 milioni di litri venduti. Gli italiani bevono di meno, ma meglio e rigorosamente in bottiglia di vetro. Il consumo del vino in ...

Renzi ringrazia Visco e rivendica l'interesse per Etruria e le altre banche. M5s all'attacco : 'Ex premier sbugiardato' : E in maniera impropria, visto che il numero uno di via Nazionale si rifugiò nel segreto d'ufficio e spiegò che di certi temi parlava soltanto con il ministro dell'Economia".

Renzi ammette l'emorragia del partito : Da maggio il Pd ha perso quasi 7 punti : ammettere la crisi del Pd gli deve essere costato non poco, ma Matteo Renzi non si tira indietro: «L'elemento preoccupante non è l'ultima settimana, ma i trend. Da maggio a oggi il Pd ha perso quasi sette punti. Stiamo pagando il fatto che gli altri sono in campagna elettorale mentre noi dobbiamo sostenere la responsabilità del governo e passiamo il tempo a litigare all'interno», dice intervistato dal Corriere ...