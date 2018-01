Regionali Lazio | Lombardi M5S attacca i suoi | dov' è il programma?

Regionali Lazio - Pirozzi : nel programma non prometterò la Luna : Roma, 4 gen. (askanews) 'Nel nostro programma non verrà promessa la Luna, io non posso promettere che cambierà tutto, ma sicuramente ci sarà il massimo impegno e la massima determinazione affinché ...

Regionali Lazio - Zingaretti : Lombardi su vitalizi è deprimente : Roma, 4 gen. (askanews) L'affermazione di Roberta Lombardi sui vitalizi 'è deprimente non ho altro da commentare perché ritorna rispetto ai problemi dei cittadini a dire delle bugie'. Così il ...

Regionali Lazio - Spilabotte (Pd) : Lombardi mente sapendo di farlo : Roma, 4 gen. (askanews) 'Continua la campagna a suon di menzogne del M5S Lazio', sottolinea la senatrice Maria Spilabotte del Partito democratico, che spiega: 'L'ultima bugia riguarda i vitalizi: ...

Regionali Lazio - Zingaretti : più che i stelle sono i 5 bugiardi : Roma, 4 gen. (askanews) 'Mi dispiace che chi non ha argomenti faccia la campagna elettorale sul fango e sulle bugie. Questo è molto triste. Più che i 5 stelle mi cominciano a sembrare i 5 bugiardi'. ...

Regionali Lazio - Zingaretti : noi i primi a cancellare vitalizi : Roma, 4 gen. (askanews) 'Noi siamo stati la prima giunta in Italia a cancellare i vitalizi per i consiglieri Regionali quelli attuali e quelli del futuro. Per quelli che erano diritti pregressi ...

Regionali Lazio : Palumbo (Pd) da Lombardi abuso da casta : Roma, 4 gen. (askanews) 'Sono così i grillini, ormai abbiamo imparato a conoscerli: predicano bene, impartiscono lezioncine a destra e manca, ma poi, appena hanno per le mani un po' di potere, si ...

Regionali Lazio - Lombardi (M5s) : vitalizi non sono stati aboliti : Roma, 4 gen. (askanews) 'Come sapete sono una persona puntuale, quindi chiudiamo anche questa farsa del Pd sui vitalizi, perché non se ne può più! Quello che condivido è un video in cui il presidente ...

Regionali Lazio - Miccoli (Pd) : Lombardi usa carta intestata Camera : Roma, 4 gen. (askanews) 'Lombardi usa la carta intestata della Camera dei deputati per fare campagna elettorale alle Regionali del Lazio': lo riferisce in una nota il deputato del Pd, Marco Miccoli. '...

Regionali Lazio - Miccoli (Pd) : sui vitalizi balle Lombardi : Roma, 3 gen. (askanews) 'Roberta Lombardi inciampa ancora in balle e fake news. I vitalizi nel Lazio, prima Regione in Italia, sono stati aboliti proprio da Nicola Zingaretti. Consigliamo al Movimento ...

Regionali Lazio - Foschi (Pd) : vitalizi già eliminati - bugie M5s : Roma, 3 gen. (askanews) 'Anche oggi una bugia targata 5Stelle, questa volta il tema lanciato in aria è sui vitalizi. Informiamo dunque i 5Stelle che la Regione Lazio, sotto l'input del presidente ...

Regionali Lazio - Comitato Zingaretti : vitalizi già eliminati : Roma, 3 gen. (askanews) 'Il Lazio, sotto la guida Zingaretti, è stata la prima Regione ad eliminare i vitalizi per i consiglieri Regionali. Quindi nessuno, da questa legislatura e per il futuro, godrà ...

Regionali Lazio - Lombardi (M5s) : vitalizi? Se vinco li abolisco : Roma, 3 gen. (askanews) 'Io prendo un impegno, quando arriveremo alla regione Lazio se i cittadini decideranno di affidarcene il governo, noi i vitalizi li tagliamo, anzi li aboliamo'. A prometterlo ...

Regionali Lazio - Pirozzi : 3 giovani professioniste in squadra : Roma, 3 gen. (askanews) 'La corsa al civismo di Nicola Zingaretti inizia, senza candidati, con un mese di ritardo rispetto alla partenza del nostro progetto, che diventa ogni giorno più solido. Alla ...

Regionali Lazio - M5s : i partiti ri-aumentano il vitalizio : Roma, 3 gen. (askanews) 'Ricordate? Era il 2013 quando Nicola Zingaretti, neo eletto presidente della regione Lazio, aveva promesso 'un taglio' ai vitalizi dei consiglieri, sulla scia degli scandali ...