Recensione Doogee Mix 2 | Doogee | c’eri quasi!

(Di venerdì 5 gennaio 2018) Non molto tempo fa abbiamo avuto modo di recensire ilMix, smartphone ampiamente ispirato allo Xiaomi Mi Mix in tutto e per tutto.Mix: uno strano déjà vuAndroid Quest’oggi vi parleremo delMix 2, modello successivo realizzato dal brand cinese che, stavolta, assume un’identità tutta sua portando, tra le altre cose, un display con rapporto 18:9. Confezione La confezione di vendita del nuovoMix 2 Vede uno stile piuttosto classico, col nome del prodoto sulla facciata principale e alcune specifiche sul retro. Sollevato il coperchio ci troviamo subito di fronte al nostro smartphone, mentre subito al di sotto vediamo il resto della componentistica. Troviamo infatti un’ottima cover in un materiale plastico gommato, una pellicola protettiva e il caricabatterie da parete con relativo cavo USB Type-C. Design ed ...