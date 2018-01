Rapina alla farmacia Rovigliano di Torre Annunziata

Carabinieri acciuffano Rapinatori dopo 50 km : l'inseguimento ripreso dalla GoPro : Un inseguimento durato oltre 50 chilometri a folli velocità per strade dell'hinterland milanese. L'epilogo? L'arresto. È successo nella notte di Capodanno, nei guai due slavi di 21 e 14 anni: zio e nipote. I due - ...

Palermo : Rapina in banca alla filiale Unipol di via Marchese di Villabianca : Palermo, 28 dic. (AdnKronos) - rapina in banca, questo pomeriggio, alla filiale della Unipol di via Marchese di Villabianca, a Palermo. Due individui hanno fatto irruzione all'interno dell'agenzia intorno alle 15.30 e, dopo essersi fatti consegnare il denaro presente in cassa, si sono dati alla fuga

Napoli - reagisce alla Rapina : 19enne accoltellato vicino alla stazione : Un 19enne napoletano è stato accoltellato per essersi opposto ad un tentativo di rapina. Il giovane si trovava in compagnia della fidanzata, nei pressi della stazione ferroviaria di San Giovanni a ...

Tentata Rapina ad Avezzano Rapinatori sparano colpi di pistola e si danno alla fuga : L'Aquila - Avezzano- Volevano effettuare una rapina in una casa del centro marsicano, ma un vicino di casa li ha visti e loro per guadagnare tempo per la fuga hanno sparato diversi colpi d'arma da fuoco e si sono allontanati. Il malcapitato nonostante lo spavento ha allertato il commissariato di polizia, e sul posto si sono portati immediatamente gli agenti dell'anticrimine, che hanno avviato subito le investigazioni del caso. ...

Campomarino : Rapina in pizzeria - partono due colpi dalla pistola. Titolare disarma il bandito : Nuovo episodio di cronaca a Campomarino. Dopo l'assalto nella notte tra venerdì e sabato al bancomat della Banca popolare di Bari, sabato sera è toccato alla pizzeria Poker subire un tentativo di rapina. Un uomo è ...

Tentano Rapina alla posta di Lamezia - in manette banda di Babbi Natale in trasferta : Erano partiti da Napoli a bordo della loro autovettura diretti al Centro Meccanizzazione postale di Lamezia, dove viene smistata tutta la corrispondenza in arrivo ed in partenza dalla Calabria. Si ...

Vittima si ribella alla Rapina - ladro lo accoltella alla mano : E' finita nel sangue una rapina eseguita nel comune di Casal di Principe, dove un negoziante è stato prima avvicinato e poi ferito da un delinquente. Si tratta del titolare di un negozio cinese situato in Corso Umberto I che, domenica sera, in compagnia della moglie, dopo aver chiuso le serrande si è ritrovato un ladro alle spalle. Il delinquente ha prima intimato al commerciante, di origini asiatiche, di posare l'incasso della giornata e poi, ...

Bruce Sterling Rapinato a Napoli alla fermata della Circumvesuviana : Napoli Bruce Sterling, famoso scrittore americano, è stato rapinato a Napoli, a una fermata della Circumvesuviana: pochi euro il bottino dei malviventi, più le carte di credito. Lo scrittore era ...

Bernareggio - coltello da cucina alla mano Rapina la panetteria : caccia alla Rapinatrice : Attimi di paura a Bernareggio dove nella serata di sabato 2 dicembre una donna ha minacciato con un coltello da cucina la cassiera del panificio di via Prinetti ed è fuggita con 400 euro in contanti. ...

Marcantonio Salzano - imprenditore italiano ucciso a Panama : un colpo alla testa per Rapina : Panama Gli hanno sparato un colpo di pistola alla testa per un tablet. E' morto così Marcantonio Salzano, imprenditore italiano di 41 anni, originario di Casalnuovo di Napoli. L'uomo, che da tre anni ...

Rapina sfocia nel sangue : imprenditore napoletano ucciso a Panama con un colpo di pistola alla testa : Un colpo alla testa esploso a distanza ravvicinata da due ragazzini che gli avevano dato appuntamento a Los Andes, luogo periferico e malfamato del Panama, per acquistare un tablet. È morto...

Rapinavano gioiellerie - negozi e ristoranti : sgominata banda a Reggio Calabria. I colpi ripresi dalla videosorveglianza : Cinque gioiellerie, un negozio di abbigliamento, uno di giocattoli e un ristorante. In sei mesi il bottino delle rapine, consumate nella zona di Taurianova in provincia di Reggio Calabria, ha fruttato circa 500mila euro. Con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di rapina, furto, ricettazione, stamattina all’alba i carabinieri hanno arrestato nove persone . Tra queste anche due donne: Romina Laversa e Lorenza ...