Raggi | a processo solo in giugno

Nobili (Pd) : Raggi smentisca no Comune parte civile a suo processo : Roma, 5 gen. (askanews) 'Siamo garantisti a differenza loro e lo abbiamo dimostrato. Non chiediamo, infatti, le dimissioni della sindaca Raggi nonostante il processo per falso al quale sarà sottoposta ...

Il processo a Virginia Raggi inizierà il 21 giugno : Il giudice per l’udienza preliminare ha accolto la richiesta della sindaca di Roma Virginia Raggi, di essere giudicata col rito immediato nel processo che subirà per falso al tribunale di Roma. Secondo l’accusa, Raggi mentì alla responsabile anticorruzione del comune di Roma in The post Il processo a Virginia Raggi inizierà il 21 giugno appeared first on Il Post.