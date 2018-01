Rabbia Maran ' abbiamo regalato pareggio'

Torino-Chievo 1-1 - Mihajlovic : “Sono dispiaciuto e arRabbiato”. Maran : “Soddisfatto per la prestazione e per il risultato” : Torino-Chievo 1-1, Mihajlovic: “Sono dispiaciuto e arrabbiato”. Maran: “Soddisfatto per la prestazione e per il risultato” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Torino-Chievo 1-1, Mihajlovic- Il match tra Torino e Chievo è terminato 1 a 1. Al termine della partita, Sinisa Mihajlovic ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Sono ...