Rabbia Maran 'abbiamo regalato pareggio' : VERONA, 5 GEN - Ar Rabbia to. Rolando Maran accetta il verdetto del campo ma sottolinea la la buona prestazione del Chievo. "C'è da rammaricarsi non poco, nel secondo tempo abbiamo fatto un po' di ...

Torino-Chievo 1-1 - Mihajlovic : “Sono dispiaciuto e arRabbiato”. Maran : “Soddisfatto per la prestazione e per il risultato” : Torino-Chievo 1-1, Mihajlovic: “Sono dispiaciuto e arrabbiato”. Maran: “Soddisfatto per la prestazione e per il risultato” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Torino-Chievo 1-1, Mihajlovic- Il match tra Torino e Chievo è terminato 1 a 1. Al termine della partita, Sinisa Mihajlovic ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Sono ...