Qualificazioni Europei Under 17 Femminili | l' Italia concede il bis | 3-0 alla Croazia

Volley femminile - Qualificazioni Europei U17 2018 – Italia straripante sull’Austria - Cagnin e Omoruyi a valanga : L’Italia travolge l’Austria con uno straripante 3-0 (25-14; 25-10; 25-8) nel primo incontro del torneo di qualificazione agli Europei U17 di Volley femminile. A Bassano del Grappa (Vicenza) le azzurrine hanno surclassato le modeste avversarie spingendo al servizio (11 aces) e a muro (4), trascinate da una sontuosa Emma Cagnin (14 punti, 56% in attacco) e da Loveth Omoruyi (11). Meritano una menzione le bordate al servizio di Linda ...

Volley - Qualificazioni Europei U18 2018 – L’Italia parte col botto : Danimarca asfaltata 3-0 - Stefani top scorer : L’Italia inizia nel migliore dei modi il torneo di qualificazione agli Europei U18 di Volley maschile. A Martina Franca (Taranto) gli azzurrini hanno sconfitto la Danimarca con un comodo 3-0 (25-17; 25-13; 25-12): tutto davvero troppo facile per i ragazzi di coach Fanizza che si sono messi in luce con muro (9) e serviziO (11 aces). Da annotare le prestazioni importanti dell’opposto Tommaso Stefani (16 punti, 4 muri), doppia cifra ...

Volley femminile - Qualificazioni Europei U17 2018 – Le convocate dell’Italia : Nwakalor guida le azzurre a Bassano : Marco Mencarelli, CT della Nazionale Italiana U17 di Volley femminile, ha diramato le convocazioni per il torneo di qualificazione agli Europei di categoria che si svolgeranno questa primavera in Bulgaria. Le azzurre dovranno vincere il proprio girone, in cui figurano le abbordabili Austria, Croazia e Polonia, per staccare il pass per la rassegna continentale. Queste le azzurrine che scenderanno in campo a Bassano del Grappa (Vicenza) dal 4 al 6 ...

Volley - Qualificazioni Europei U18 2018 – I convocati dell’Italia : azzurri in Puglia nel weekend : Vincenzo Fanizza, CT della Nazionale Italiana U18 di Volley maschile, ha diramato le convocazioni per il torneo di Qualificazioni agli Europei di categoria. L’Italia affronterà nell’ordine Danimarca, Svizzera e Finlandia: soltanto la vincitrice del girone staccherà direttamente il pass per la rassegna continentale. Questi i dodici azzurri che scenderanno in campo a Martina Franca (Taranto) dal 4 al 6 gennaio. Giulio Magalini ...

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2019 : Svezia e Croazia fanno paura - l’Italia deve reagire e riscattarsi : Il 2017 è stato un anno molto importante per il Basket femminile italiano con la nazionale arrivata ad un solo possesso dalla qualificazione ai Mondiali. Una partecipazione iridata sfumata davvero all’ultimo, in una indimenticabile, purtroppo, Lettonia-Italia con quel finale caratterizzato da un incredibile fallo tecnico fischiato a Cecilia Zandalasini. Una vera ingiustizia per un gruppo che aveva disputato un Europeo al di sopra di ogni ...

Basket femminile - Calendario 2018 : tutte le date e gli eventi della stagione. Tra Eurolega - Serie A1 e Qualificazioni agli Europei 2019… : Il 2018 sarà un anno chiave per il Basket femminile, tra impegni dei club e Nazionale. La Serie A1 vivrà l’ultima fase della regular season tra gennaio e febbraio. L’ultima giornata è in programma il 18 febbraio, mentre sono ancora da stabilire le date delle fasi successive, ovvero il Round of Challenges, playoff e playout. L’unica certezza è che la Final Four di Coppa Italia si giocherà nel weekend di 24 e 25 febbraio. Gennaio ...

Curling - Europei 2017 : Italia - una medaglia e tanta fiducia per le Qualificazioni alle Olimpiadi : La città svizzera di San Gallo ha ospitato dal 17 al 25 novembre gli Europei 2017 di Curling, rassegna che si è conclusa con la soddisfazione di una storica medaglia di bronzo per l’Italia femminile.. Guidata dalla skip Diana Gaspari e composta anche da Veronica Zappone, Chiara Olivieri, Angela Romei e Stefania Constantini nel ruolo di alternate, la squadra Italiana ha disputato un torneo che resterà negli annali, terminando alle spalle ...

Tennistavolo - Europei a squadre 2019 : svolto il sorteggio delle Qualificazioni. Il calendario delle sfide degli azzurri : A margine dello Swedish Open, torneo che ha definito l’elenco dei qualificati alle ITTF World Tour Grand Finals, si è svolto il sorteggio della fase di qualificazione agli Europei a squadre di Tennistavolo di Nantes 2019. I primi 18 team dell’ultima edizione (ad eccezione di detentori e del Paese ospitante, che sono ammessi di diritto) fanno parte del Gruppo A, i restanti (21 per gli uomini e 17 per le donne) del Gruppo ...

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2019 : l’Italia cede malamente alla Croazia - qualificazione già molto difficile : Brutta sconfitta per l’Italia nella seconda partita delle qualificazione agli Europei 2019. A San Martino di Lupari, le azzurre sono state sconfitte per 71-83 dalla Croazia, complicando notevolmente il cammino verso la rassegna continentale. Dopo un buon inizio la squadra di Marco Crespi si è letteralmente inceppata, non riuscendo a contrastare una straordinaria Marija Rezan, autrice di 35 punti. L’Italia inizia in modo aggressivo. ...

Volley : Nazionali - ufficializzati i calendari delle Qualificazioni agli Europei giovanilii : ROMA - La CEV ha ufficializzato i calendari dei tornei di qualificazione ai Campionati Europei Under 17 Femminili e Under 18 Maschili con l'Italia che li organizzerà entrambi a inizio gennaio. Dal 4 ...

LIVE Basket femminile - Italia-Croazia in DIRETTA : le azzurre proseguono il cammino nelle Qualificazioni agli Europei 2019 : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Croazia, seconda partita delle qualificazioni agli Europei 2019 di Basket femminile. Le azzurre proseguono il loro cammino nel gruppo H. Il debutto delle nuova Nazionale di Marco Crespi è stato vincente. L’Italia ha battuto a Skopje la Macedonia per 61-52. La prestazione non è stata perfetta ma non importa molto. Contava vincere ed è stato fatto. Le notizie liete sono state diverse, con un ...

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2019 : l’Italia cerca conferme contro la Croazia : Seconda partita nel giro di quattro giorni per l’Italia, che riceverà a San Martino di Lupari (domani ore 20.30) la Croazia proseguendo il cammino nelle Qualificazioni agli Europei del 2019. Il debutto di sabato contro la Macedonia è stato tutto sommato positivo, non solo per il punteggio ma anche per quanto visto sul parquet di Skopje. La nuova Nazionale di Marco Crespi è piaciuta: il gioco non è stato brillante né spettacolare ma era la ...

Italia-Croazia - Qualificazioni Europei basket femminile 2019 : programma - orari e tv. Come guardarla in Diretta Streaming : Dopo l’esordio vincente in trasferta contro la Macedonia, l’Italia prosegue il suo cammino nelle Qualificazioni per gli Europei di basket femminile 2019. Le azzurre giocheranno la seconda ed ultima partita di questa finestra contro la Croazia. Sarà il debutto casalingo per la squadra di Marco Crespi, che scenderanno in campo sul parquet di San Martino di Lupari. Sarà una partita importante perché solo la prima classificata del girone ...