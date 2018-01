PSVITARilasciato Plugins Manager Vita v1 4

: [PSVITA]Rilasciato Plugins Manager (Vita) v1.4 - GAMESANDCON : [PSVITA]Rilasciato Plugins Manager (Vita) v1.4 -

Leggi la notizia su gamesandconsoles

(Di venerdì 5 gennaio 2018) Lo sviluppatore Kylon dopo quasi un anno dall’ultima release ha rilasciato un nuovo aggiornamento diin versione 1.4.è un gestore di plugin per la console portatile PSmolto facile da utilizzare, che permette di abilitare/disattivare i plugin preferiti rapidamente senza utilizzare le modifiche al file config.txt.Inoltre supporta diversi percorsi come ur0: e ux0: con tre funzioni abbastanza utili. Caratteristiche Abilita / Disabilita i plugin Elimina i plugin Supporto di adrenaline Altre funzioni Utilizzo Crea una cartella plugin in ( ur0 / ux0 ): tai e posiziona i tuoi plugin Le modifiche non vengono salvate automaticamente, devi aprire il menu e selezionare Salva config.txt una volta fatto. La configurazione di TaiHEN viene automaticamente ricaricata in save, ma per i plugin del kernel è ancora necessario il riavvio. Comandi Sinistra / ...