Psg | Cavani e Pastore rientrano in ritardo | scoppia il caso

Psg - Cavani-Neymar : nuovi screzi dal dischetto. Testa a testa - poi l’errore degli undici metri (VIDEO) : PSG, Cavani-Neymar: nuovi screzi dal dischetto. testa a testa, poi l’errore degli undici metri (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... PSG, Cavani-Neymar- E’ appagante e rassicurante avere in squadra grandi campioni capaci di smuovere gli equilibri di una partita, o di un’intera stagione. Appagante quanto complicato. Gestire due galli in ...

Ligue 1 : Neymar e Cavani lanciano il Psg - Marsiglia al secondo posto : Il Nizza, in 10 per l'espulsione di Dante, piega 1-2 il Tolosa con i gol di Balotelli e Srarfi. Sconfitte pesanti per Monaco e Lione

DIRETTA/ Psg Troyes (risultato finale 2-0) info streaming video e tv : Neymar e Cavani fanno volare il Psg : PSG Troyes info streaming video e DIRETTA tv: probabili formazioni, quote e risultato live. Questa sera in campo il Paris Saint Germain di Neymar e compagnia: nuova goleada in arrivo?(Pubblicato il Wed, 29 Nov 2017 22:41:00 GMT)

Monaco-Psg 1-2 : Cavani e Neymar comandano - Moutinho mette paura : ROMA - Calcio champagne in Ligue 1... e non potrebbe essere altrimenti. E come sempre a stapparlo è la capolista del campionato, il Psg , che anche nella difficile trasferta di Monaco riesce a imporre ...

Monaco-Psg 1-2 : Cavani-Neymar bastano a superare Moutinho : ROMA - Tutto troppo facile anche quando non dovrebbe. Il Psg , nella difficile trasferta di Monaco, riesce a imporre la propria supremazia senza alcuna difficoltà. Il risultato finale recita 1-2 con ...

Diretta / Monaco Psg (risultato live 0-1) streaming video e tv : la sblocca Cavani! : Monaco PSG info streaming video e Diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Sfida ai vertici in programma questa sera dalle 21:00 per il campionato di calcio francese(Pubblicato il Sun, 26 Nov 2017 21:18:00 GMT)

Champions League - Psg sette bellezze con Cavani-Neymar. Blitz Bayern - Mourinho cade al 90' : * già qualificata Basilea-Manchester United 1-0, tabellino, cronaca e statistiche Lo Sporting cala un tris e tiene viva la possibilità di arrivare agli ottavi. La squadra portoghese mette in discesa ...

Diretta / Psg Nantes (risultato live 2-0) streaming video e tv : a segno Cavani e Di Maria : PSG Nantes streaming video e Diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live. In campo, dalle ore 17:00 di questa sera, i gioielli parigini contro la squadra di Ranieri(Pubblicato il Sat, 18 Nov 2017 18:00:00 GMT)

Cavani e Mbappé show : Psg a valanga sull'Angers : TORINO - Paris St. Germain senza rivali in Ligue 1 . Priva dell'infortunato Neymar , la squadra della capitale ha ottenuto oggi la decima vittoria in 12 partite di campionato segnando un pokerissimo (...

Diretta / Angers Psg (risultato live 0-4) streaming video e tv : doppietta dell'implacabile Cavani : Angers PSG info streaming video e Diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live. Il Paris Saint Germain di Neymar torna in campo oggi per la trasferta di Angers(Pubblicato il Sat, 04 Nov 2017 18:21:00 GMT)

DIRETTA / Angers Psg (risultato live 0-3) streaming video e tv : Cavani cala il tris : Angers PSG info streaming video e DIRETTA tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live. Il Paris Saint Germain di Neymar torna in campo oggi per la trasferta di Angers(Pubblicato il Sat, 04 Nov 2017 17:41:00 GMT)

Cavani - l’agente : “È felice al Psg - ma ha sempre in mente di tornare a Napoli” : L’ex attaccante del Napoli Edinson Cavani, parlando degli azzurri, ha recentemente dichiarato: “A Napoli ho vissuto tre anni indimenticabili e per loro desidero sempre il meglio. È una città che vive respirando calcio e merita di avere gioie e vittorie“. Il ‘Matador’ non ha dimenticato le stagioni passate in azzurro e non ha neppure escluso […] L'articolo Cavani, l’agente: “È felice al PSG, ma ha ...

L'agente di Cavani : "Felice al Psg ma ha sempre in mente di tornare a Napoli" : Parla Fernando Guglielmone: "E' contento di stare a Parigi ma se il presidente De Laurentiis vorrà..."

Psg - Cavani : 'A Napoli 3 anni indimenticabili' : Edinson Cavani , attaccante del Psg, ha parlato ai microfoni di Premium Sport : 'I tifosi del Napoli ci hanno sempre sostenuto in quei tre anni d'azzurro, quando avevamo una bella squadra. Auguro al Napoli il meglio, come sempre. Ho vissuto tre anni indimenticabili e per ...