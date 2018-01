Proteste Iran | Zarif | ovvio plauso Isis

Nuove Proteste in Iran - riunione all'Onu : 01.00 Continuano le proteste e gli arresti in Iran. A Teheran sono stati fermati 30 studenti universitari, mentre veicoli della polizia, forze della sicurezza e agenti antisommossa sono stati dislocati in varie città. I conservatorie hanno lanciato un appello a scendere in piazza dopo le preghiere del venerdì in sostegno del regime. Appelli a tornare in strada anche dal fronte opposto. E a New York nelle prossime ore si riunisce il Consiglio ...

Il procuratore generale dell'Iran : sostengono le Proteste USA - Israele e Arabia Saudita - : Secondo Montazeri ha architettato il piano per i disordini in Iran Michael D'Andrea, che in precedenza ha diretto il dipartimento della CIA per combattere il terrorismo. "Per creare disordini in Iran ...

Iran : data della foto - logo e tematiche femministe : ecco perché la ragazza dell’hijab non c’entra con le Proteste : Secondo alcuni, lo è diventata. Ma in origine non era lei il simbolo delle proteste in Iran. Non è quella ragazza in piedi su una centralina elettrica di Enghlab Avenue (via della Rivoluzione) a Teheran, a capo scoperto e intenta a sventolare il suo velo bianco, l’emblema delle manifestazioni e degli scontri iniziati il 28 dicembre nel nord-est del Paese e allargatisi poi a molte altre città dell’Iran. Non può esserlo perché quell’immagine è ...

Proteste Iran - l'annuncio del capo dei Pasdaran : "La sedizione è finita" : Il presidente Rohani aveva detto: "Non resteremo in silenzio davanti alle violenze". In piazza oggi a Teheran e in altre città sono scesi i filogovernativi

Iran - Guardiani della rivoluzione annunciano la fine delle Proteste : I Guardiani della rivoluzione hanno annunciato che la sommossa popolare antigovernativa in Iran è finita. "Oggi possiamo dichiarare la fine della sedizione", ha affermato il generale Mohammad Ali ...

Iran - pasdaran : “Rivolta è stata sconfitta. Dietro le Proteste Ahmadinejad e l’Mko” A Teheran manifestazioni pro-Khamenei : “La rivolta in Iran è stata sconfitta“. I Guardiani della Rivoluzione hanno annunciato la fine delle proteste contro il governo scoppiate il 28 dicembre e costate la vita finora ad almeno 20 persone. “Possiamo affermare che oggi è terminata la cospirazione nel 1396″, ha dichiarato il capo dei pasdaran, il generale Mohammed Ali Jafari, riferendosi all’anno in corso secondo il calendario persiano. “I nemici – ha ...

Proteste in Iran - lUe : "Inaccettabile la perdita di vite umane" : L'Unione europea "sta seguendo da vicino le Proteste in Iran, l'aumento della violenza e la perdita inaccettabile di vite umane". E' quanto afferma l'Alto rappresentante Ue Federica Mogherini, ...

Khamenei : Proteste create dagli avversari dell'Iran : ... dal denaro alle armi, alla politica, agli apparati di intelligence, per creare disordini nella Repubblica islamica". La dichiarazione è arrivata con messaggio sul suo sito ufficiale ma l'erede di ...

Proteste in Iran - Macron : Teheran rispetti la libertà di espressione : In un colloquio telefonico Emmanuel Macron ha invitato il suo omologo Iraniano Hassan Rohani a "rispettare la libertà di espressione e di manifestare" del suo popolo. Il presidente francese ha quindi ...

Iran : 9 morti nelle Proteste della notte. Usa chiedono Consiglio di sicurezza Onu. Telefonata Rouhani-Macron : Islamabad ha promesso, per bocca del ministro degli Esteri Khawaja Asif, di rispondere presto per far 'conoscere al mondo la verità e la differenza fra i fatti e la fiction'. Intanto ha convocato l'...

Proteste in Iran - Usa : "Teheran metta fine a blocco social media" : L'amministrazione Trump ha chiesto al governo Iraniano di porre fine al blocco di Instagram e di altri popolari social media messo in atto per le Proteste antigovernative che stanno infiammando le ...

IRAN : Proteste - MORTI E ARRESTI/ Ultime notizie - l'accusa di Khamenei e il 'pericolo' social : PROTESTE in IRAN: continuano per il sesto giorno di fila le PROTESTE contro il carovita e la corruzione. Il governo di Rouhani rischia di vedersi sfuggire di mano la situazione: già 22 MORTI(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 17:28:00 GMT)

Il numero di morti per le Proteste in Iran sale a 20 - : Sei persone sono morte durante l'attacco alla stazione di polizia nella città di Kachdarizhan, provincia di Isfahan, dove hanno cercato di rubare le armi. A Khomeynishar è morta una ragazza di 11 anni ...

Iran - Proteste - arresti e torture. L'asservimento dell'Europa - : ... Bonino, Serrachiani, Boldrini e tutte le esponenti politiche del nostro paese hanno intenzione di prendere posizione in merito o se preferiscono continuare nella politica di accondiscendenza.