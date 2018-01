Pronostici Liga 6-7-8 Gennaio 2018 e Schedina Pronta

: #LaLiga nel 18° turno spicca #ElGranDerbi con #SevillaBetis mentre il #Barca riceve il Levante.Posticipo per il… - OddscheckerIT : #LaLiga nel 18° turno spicca #ElGranDerbi con #SevillaBetis mentre il #Barca riceve il Levante.Posticipo per il… - TIPScommessa : "Listone" di pronostici del 6 gennaio 2108 come scommette la Befana - SuperPronostici : Consulta le schede partita per il campionato Portoghese #PrimeiraLiga - fanta_news : Pronostici calcio di oggi: schedina del 3 gennaio 2018 - Pronostici per le scommesse di mercoledì gennaio 2018. Bol… - TIPScommessa : 4-5 Gennaio Copa del Rey, Liga Sagres, FA Cup pronostici per scommesse vincenti -

Leggi la notizia su lanotiziasportiva

(Di venerdì 5 gennaio 2018) Sabato 6laspagnola tornerà in campo con la 18esima giornata, che proseguirà anche domenica 7e si concluderà con il posticipo lunedì 8. Al momento in prima posizione ed in solitaria troviamo il Barcellona che detiene ben 9 punti in più rispetto all’Atletico Madrid secondo in classifica. In quarta posizione c’è il Real Madrid lontano di 14 punti e reduce dal clamoroso tonfo interno proprio contro i blaugrana. Occhi puntati anche sul Siviglia, il quale ha annunciato pochi giorni fa Vincenzo Montella come nuovo allenatore. Andiamo ad analizza idella 18esima giornata. Pronostico Atletico Madrid-Getafe 06-01-I padroni di casa secondi in classifica, dopo ben 5 vittorie consecutive, hanno chiuso il 2017 nel peggiore dei modi vista la prima e inaspettata sconfitta in casa dell’Espanyol per 1-0. Nonostante tutto, ...