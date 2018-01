Probabili Formazioni Torino-Bologna 06-01-2018

Probabili Formazioni Benevento-Sampdoria 06-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Benevento-Sampdoria, 20^ giornata Serie A 2017/2018, ore 15:00: Torna Ciciretti titolare, mentre Giampaolo rilancia Caprari dal 1′. Al Ciro Vigorito il Benevento, che è riuscito finalmente a trovare la prima vittoria della propria storia in Serie A contro il Chievo Verona settimana scorsa, ospita una Sampdoria che è riuscita finalmente a ritornare al successo contro la Spal. Due Formazioni che, chiaramente ...

Probabili Formazioni Roma-Atalanta - 20^ Giornata Serie A 06-01-2018 : Dopo la scorpacciata pre e post natalizia, tra campionato e Coppa Italia, la Serie A torna per l’ultima volta, prima della pausa invernale. All’Olimpico, domani 6 Gennaio alle ore 18:00, si sfideranno Roma-Atalanta, match valido per la 20^ Giornata di campionato. Squadre che in classifica sono distanti 12 punti, con la Roma che deve recuperare ancora la partita rinviata con la Sampdoria. I giallorossi vengono da una settimana ...

Probabili Formazioni Milan-Crotone - Serie A 6/01/ 2018 : Tra mercato e campionato, la Serie A e in un momento “caotico”. I tifosi spingono per avere un nuovo beniamino, la società cerca talenti o presunti talenti, per rinforzare la rosa e la squadra prepara l’ultima partita prima della sosta, che poi coincide con la prima partita dell’anno e la prima del girone di ritorno. Il Milan ha annunciato, che in entrata non ci saranno colpi, dopo il mercato estivo che fa ancora ...

Probabili Formazioni Manchester United-Derby County - FA Cup 05-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Manchester United-Derby County, FA Cup 2017/2018, Ore 21.00: Occasione dal primo minuto per Tuanzebe e Romero, Derby con lo stesso modulo degli avversari. Il 3° turno di FA Cup vede la sfida tra Manchester United e Derby County ad Old Trafford. I Red Devils arrivano dalla vittoria nell’ultimo turno, conquistando nuovamente il 2°posto in classifica; vorranno di certo vincere nella gara d’esordio per ...

Probabili Formazioni Liverpool-Everton - FA Cup 05-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Liverpool-Everton, FA Cup 2017/2018, Ore 20.55: Occasione per Lallana e Solanke nel Liverpool. Niasse al posto di Rooney nell’Everton. Il 3°turno di FA Cup vede andare in scenda il Derby del Merseyside tra Liverpool e Everton ad Anfield Road. I Reds vengono da una vittoria nell’ultimo turno di campionato, che li ha proiettati in 4^posizione, posto valevole per la qualificazione alla prossima Champions ...

