Probabili formazioni Spal-Lazio | 20^ Giornata Serie A 06-01-2018

: Serie A, le probabili formazioni della ventesima - genovesergio76 : Serie A, le probabili formazioni della ventesima - infoitsport : Milan-Crotone, probabili formazioni: Gattuso punta ancora su Cutrone (Sportevai.it) - modenasportiva : #GenoaSassuolo le probabili formazioni della sfida di domani pomeriggio a Marassi. - puntosportnews : Le #probabiliformazioni di #Chievo-#Udinese: Inglese c’è, De Paul ritorna dal 1': La sfida del Bentegodi tra il Chi… - Sherylmora88 : Fiorentina-Inter: probabili formazioni e diretta streaming Tv -

(Di venerdì 5 gennaio 2018) Prima sfida del girone di ritorno perche si giocherà il giorno dell’Epifania alle 15:00 a Ferrara. Le due squadre hanno obiettivi ovviamente diversi: una sta lottando per una difficile salvezza, l’altra per raggiungere le squadre in vetta per un posto in Champions League. I ferraresi allenati da Semplici sono riusciti a raccogliere qualche punto nelle ultime sfide, prendendo confidenza con il gol, senza però migliorare di molto la loro situazione in classifica: si trovano infatti a 18 punti, alla pari con il Crotone. Proprio per questo devono sperare, oltre ad ottenere punti difficili in questo sabato, ad un ennesimo crollo delle altre squadre che si trovano in competizione per raggiungere la salvezza. Lavuole tornare a tutti i costi a vincere dopo il pareggio esterno contro l’Inter, e anche essa spera in uno scivolone proprio dei neroazzurri ...