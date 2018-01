Probabili Formazioni Manchester City-Burnley | FA Cup 06-01-2018

Probabili Formazioni Exeter City-West Bromwich Albion - FA Cup 06-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Exeter City-West Bromwich Albion, Terzo turno di FA Cup 2017/2018, ore 16.00: i Baggies non vincono da Agosto! Il West Bromwich non può fallire anche questo appuntamento con l’Exeter City, nel terzo turno di FA Cup. E’ una gara alla portata per la formazione di Alan Pardew che non vince dal mese di Agosto, dopo la beffa subita negli ultimi istanti del match con il West Ham, nell’ultimo turno di ...

Probabili Formazioni Cagliari-Juventus 06-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Cagliari-Juventus, 20^ giornata Serie A 2017/2018, ore 20:45: Due squalifiche per Lopez, mentre Allegri conferma Dybala dal 1′ insieme a Mandzukic ed Higuain. Alla Sardegna Arena il Cagliari di Lopez proverà l’impresa assoluta tra le mura amiche sfidando la Juventus di Massimiliano Allegri, lanciata più che mai, dopo una partenza a dir poco disastrosa, verso tutti e tre gli obiettivi stagionali. In ...

Probabili Formazioni Spal-Lazio - 20^ Giornata Serie A 06-01-2018 : Prima sfida del girone di ritorno per Spal e Lazio che si giocherà il giorno dell’Epifania alle 15:00 a Ferrara. Le due squadre hanno obiettivi ovviamente diversi: una sta lottando per una difficile salvezza, l’altra per raggiungere le squadre in vetta per un posto in Champions League. I ferraresi allenati da Semplici sono riusciti a raccogliere qualche punto nelle ultime sfide, prendendo confidenza con il gol, senza però ...

Probabili Formazioni Fulham-Southampton - FA Cup 06-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Fulham-Southampton, Terzo turno di FA Cup 2017/2018, ore 16.00: Pellegrino si affida a Gabbiadini. Il Terzo turno di FA Cup offre l’affascinante sfida tra Fulham e Southampton a Craven Cottage. I londinesi militano in Championship ed occupano la decima posizione con 39 punti a -4 dalla zona playoff ed hanno travolto per 4-1 l’Ipswich Town nell’ultimo turno di campionato. I Saints sono ...

Fiorentina-Inter - Probabili Formazioni e ultimissime : torna Chiesa - due ballottaggi nell’Inter : Fiorentina-Inter, probabili formazioni e ultimissime: torna Chiesa, due ballottaggi nell’Inter Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Fiorentina-Inter, probabili formazioni E ultimissime – Nel secondo anticipo della ventesima giornata di campionato, la prima del girone di ritorno, l’Inter è ospite della Fiorentina all’Artemio Franchi. I ...

Fiorentina-Inter - 20ma giornata Serie A 2018 : orario d'inizio e come vederla in tv e Diretta Streaming. Le Probabili formazioni : Mentre sarà disponibile la Diretta streaming sui rispettivi servizi quindi SkyGo e Premium Play. Potrete seguirlo anche con noi, visto che OASport vi proporrà la Diretta Live scritta dell'evento. Di ...