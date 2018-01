Probabili Formazioni Benevento-Sampdoria 06-01-2018

Probabili Formazioni Torino-Bologna 06-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Torino-Bologna, 20^ giornata Serie A 2017/2018, ore 12:30: Belotti ancora out, c’è Berenguer. Donadoni si affida ancora al tridente con Destro punta centrale. All’Olimpico il Torino di Sinisa Mihajlovic, dopo la gara di Coppa Italia contro la Juventus, ospiterà il Bologna di Roberto Donadoni che arriva a questa sfida dopo il pesante ko subito per mano dell’Udinese, la squadra obiettivamente più in ...

Probabili Formazioni Roma-Atalanta - 20^ Giornata Serie A 06-01-2018 : Dopo la scorpacciata pre e post natalizia, tra campionato e Coppa Italia, la Serie A torna per l’ultima volta, prima della pausa invernale. All’Olimpico, domani 6 Gennaio alle ore 18:00, si sfideranno Roma-Atalanta, match valido per la 20^ Giornata di campionato. Squadre che in classifica sono distanti 12 punti, con la Roma che deve recuperare ancora la partita rinviata con la Sampdoria. I giallorossi vengono da una settimana ...

Probabili Formazioni Milan-Crotone - Serie A 6/01/ 2018 : Tra mercato e campionato, la Serie A e in un momento “caotico”. I tifosi spingono per avere un nuovo beniamino, la società cerca talenti o presunti talenti, per rinforzare la rosa e la squadra prepara l’ultima partita prima della sosta, che poi coincide con la prima partita dell’anno e la prima del girone di ritorno. Il Milan ha annunciato, che in entrata non ci saranno colpi, dopo il mercato estivo che fa ancora ...

Probabili Formazioni Manchester United-Derby County - FA Cup 05-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Manchester United-Derby County, FA Cup 2017/2018, Ore 21.00: Occasione dal primo minuto per Tuanzebe e Romero, Derby con lo stesso modulo degli avversari. Il 3° turno di FA Cup vede la sfida tra Manchester United e Derby County ad Old Trafford. I Red Devils arrivano dalla vittoria nell’ultimo turno, conquistando nuovamente il 2°posto in classifica; vorranno di certo vincere nella gara d’esordio per ...

Probabili Formazioni Liverpool-Everton - FA Cup 05-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Liverpool-Everton, FA Cup 2017/2018, Ore 20.55: Occasione per Lallana e Solanke nel Liverpool. Niasse al posto di Rooney nell’Everton. Il 3°turno di FA Cup vede andare in scenda il Derby del Merseyside tra Liverpool e Everton ad Anfield Road. I Reds vengono da una vittoria nell’ultimo turno di campionato, che li ha proiettati in 4^posizione, posto valevole per la qualificazione alla prossima Champions ...

