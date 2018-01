: Fox rinnova The Gifted e aggiorna sui possibili ritorni di Prison Break e X-Files - FilmFilmFilmF : Fox rinnova The Gifted e aggiorna sui possibili ritorni di Prison Break e X-Files - smithwinstons : Fox rinnova The Gifted e aggiorna sui possibili ritorni di Prison Break e X-Files - OptiMagazine : Prison Break 6 si farà: Fox conferma i piani per una nuova stagione già in sviluppo - daskott_ : Ma veramente fanno la sesta stagione di prison break? - samael_gore : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di venerdì 5 gennaio 2018) Se credevate che le 'evasioni' di Michael J. Scofield, Lincoln Burrows e compagni fossero ormai finite dovrete ricredervi: Fox hato che6 non solo ci sarà, ma è già attualmente in."Stiamo sviluppando unaiterazione di" hato durante il Television Critics Association winter press tour il presidente del network, Michael Thorn: "È in una fase molto precoce dello, ma ne siamo molto entusiasti".Il presidente e amministratore delegato di Fox Gary Newman ha poi svelato qualche dettaglio in più: la sestadi, che rappresenta la seconda revival dopo la quinta, andata in onda nel 2017, "non includerà un cast interamente nuovo". Inoltre, tutto è nato quando il creatore della serie Paul Scheuring "ha avuto un'idea per un'altra. È arrivato e l'ha esposta. Ma è ancora molto presto. Non abbiamo ...