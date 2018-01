Prima Guerra Mondiale | le ragioni di un conflitto | se ne parla a Châtillon

Australia : ritrovato sottomarino affondato nella Prima Guerra Mondiale : Il governo Australiano ha annunciato che la 13ª missione di ricerca ha finalmente ritrovato lo scafo del sottomarino Hmas AE-1 nelle acque al largo delle Duke of York Islands: è stato un mistero per ben 103 anni, le precedenti 12 missioni di ricerca non erano riuscite a localizzare il primo sottomarino alleato disperso nella Prima Guerra Mondiale, il 14 settembre del 1914 al largo di Rabaul, in Papua Nuova Guinea, con a bordo 35 marinai ...

Roma. Lo sguardo di Pietro Canonica sulla Prima Guerra Mondiale : A Roma il Museo Pietro Canonica a Villa Borghese ospita la mostra Realismo e Poesia. Lo sguardo di Pietro Canonica sulla Prima Guerra Mondiale. Sino al 7 gennaio 2018, in esposizione circa 30 opere, tra bozzetti e modelli in gesso di…Continua a leggere →

Oggi si è votato in Nepal - per la Prima volta dalla fine della guerra civile finita nel 2006 : Oggi in Nepal ci sono state le elezioni politiche: è la prima volta dalla fine della guerra civile nel paese, durata dal 1995 al 2006. Sono anche le prime elezioni democratiche dalla fine della monarchia, nel 2008. Si è votato The post Oggi si è votato in Nepal, per la prima volta dalla fine della guerra civile finita nel 2006 appeared first on Il Post.

L'abruzzese Marano Di Martino - morì da eroe nella Prima Guerra Mondiale con la divisa americana : Teramo - Marano Di Martino nacque a Cerminagno (TE) nel 1892 da Enrico Amato e Francesca Maranella. I suoi genitori si unirono in matrimonio nel 1885. Il giovane Marano Di Martino all’età di 18 anni decise di emigrare per gli Stati Uniti. Giunse ad “Ellis Island”, rincorrendo il “sogno americano”, nel 1910 dopo aver attraversato l’oceano sulla nave “Roma” (costruita nel 1902). Si stabilì a Kennett un’importante cittadina mineraria di ...

Prima Guerra mondiale - il convegno di Peschiera l’8 novembre 1917 : Era l’8 novembre 1917 quando i paesi Alleati della Prima guerra mondiale, Francia, Gran Bretagna e Italia, si incontrarono in Veneto in occasione del convegno di Peschiera, necessario per ufficializzare le decisioni prese nei giorni precedenti durante la conferenza di Rapallo e per stabilire come muoversi da quel momento in poi. Quelle tre ore di […] L'articolo Prima guerra mondiale, il convegno di Peschiera l’8 novembre 1917 ...

A Varazze inaugurata la mostra "La Prima Guerra Mondiale 1914-1918" : Lunedì 30 ottobre 2017 alle ore 10.30 nella sala dei Fratelli Stellati, in Via Carlo Nocelli 2, presente il Sindaco Avv. Alessandro Bozzano, l'Assessore alla Cultura Mariangela Calcagno e il ...

Corea del Nord - Trump allerta bombardieri nucleari B52 : è la Prima volta dalla guerra fredda : A pochi giorni dal suo viaggio in Asia Donald Trump alza ulteriormente il tiro nello scontro con Pyongyang e ordina la massima allerta per i bombardieri nucleari in tutte le basi statunitensi. I B52...

