Pressione fiscale in Italia al 40 | 3% In rialzo reddito e potere acquisto famiglie

A che posto siamo nella classifica mondiale della Pressione fiscale? : In Italia la pressione fiscale scende leggermente ma restiamo comunque in sesta posizione, tra i Paesi che pagano più tasse al mondo. È quanto emerge dal rapporto dell'Ocse sul 2017, che vede la ...

Tasse - Ocse : “Nel 2016 l’Italia sesta su 35 Paesi per Pressione fiscale. È al 42 - 9% del pil - nel 2000 era 40 - 6%” : Lo scorso anno la pressione fiscale in Italia è calata al 42,9% del pil, in discesa dello 0,4% rispetto al 43,3% del 2015. Lo rileva l’Ocse nel suo rapporto Revenue statistics 2017, che evidenzia però anche come la percentuale sia aumentata del 2,3% rispetto al 40,6% del 2000. Nell’arco di questi sedici anni il picco più alto è stato toccato nel 2013 a quota 44,1%, mentre il minimo è rappresentato dal 39,1% del 2005. La pressione fiscale ...