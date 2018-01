Premier League | Arsenal; Wenger | ”Da oltre dieci anno lotto per la Var”

Premier League - Tottenham; Pochettino : ”A volte fai 31 tentativi - segni una volta sola e prendi anche un gol” : Mauricio Pochettino, allenatore del Tottenham, è intervenuto in conferenza della sala stampa di Wembley al termine della gara di Premier League contro il West Ham. Nel London Derby è pareggio tra Tottenham e West Ham nel recupero della ventunesima giornata di Premier League. Dopo molte occasioni sprecate da parte degli Spurs, sono gli Hammers a portarsi in vantaggio con una bella conclusione dell’ex Samp Obiang. Ci pensa il ...

Premier League - Tottenham-West Ham 1-1 : Son risponde a Obiang : Gli stakanovisti del calcio - Tottenham e West Ham - scendono in campo a sole 48 ore dal loro precedente incontro. Nel recupero del match di Premier, non disputatosi l'ultimo giorno dell'anno per ...

Premier League - il West Ham ferma la corsa del Tottenham : capolavori di Obiang e Son : Tottenham-West Ham 1-1, cronaca, tabellino e statistiche ASSEDIO CONTINUO - Il copione viene replicato pedissequamente a inizio ripresa. Gli Spurs faticano a fare breccia nella difesa ospite: al 59' ...

Premier League - Mourinho : “Le voci sul mio addio allo United? Spazzatura” : Premier League, Mourinho: “Le voci sul mio addio allo United? Spazzatura” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Mourinho – “Il prossimo anno mi vedo ancora al Manchester United. Andrò via quando il club vorrà privarsi di me perché io non ho alcuna intenzione di partire. La mia volontà è allenare il Manchester United, lavorare e migliorare. ...

Premier League - aria di addio tra Mourinho e il Manchester United : C'è aria di fine corsa a Carrington, quartier generale del Manchester United: al termine della stagione in corso José Mourinho potrebbe decidere di andarsene. Per adesso è solo un'ipotesi, forse una ...

Premier League - Arsenal-Chelsea 2-2 : 63' Wilshere - 67' Hazard (rig.) - 83' Marcos Alonso - 92' Bellerin : Arsenal-Chelsea 2-2: cronaca, statistiche e tabellino Full-time: Arsenal 2-2 Chelsea. What a contest! A frantic finish but in the end the points are shared. #ARSCHE pic.twitter.com/GCYjjVY5j9 - ...

Probabili Formazioni Tottenham Hotspur-West Ham United - Premier League 04-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Tottenham Hotspur-West Ham United, 21^ giornata di Premier League 2017/2018, ore 21.00: Kane arruolabile, Davies terzino. A Wembley il Tottenham vuole continuare un momento positivo che li sta riportando nel pieno della lotta nella zona Champions League. Gli avversari in questo derby londinese sarà il West Ham, in netta ripresa grazie alla cura Moyes-Pearce. Nel recupero della ventunesima giornata di Premier ...

Premier League - Guardiola insiste : “Questo calendario ucciderà i giocatori” : Premier League, Guardiola insiste: “Questo calendario ucciderà i giocatori” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Guardiola – Il calendario fitto di impegni anche nel periodo natalizio “ucciderà i giocatori”. Pep Guardiola non si dà pace e, dopo l’ennesimo problema fisico di un suo giocatore, usa termini ancora più duri per ...

Premier League - Guardiola all'attacco : 'Questo calendario ammazza i giocatori' : Gli artisti di questo sport sono i calciatori, la gente va allo stadio per vederli all'opera, ma non si può giocare ogni due giorni, questo non è basket né tennis, nel calcio il recupero non è così ...