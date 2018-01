Positiva la Borsa di Milano FCA continua il rally

La borsa di Tokyo chiude Positiva con il Nikkei a +0 - 08% : Roma, 27 dic. (askanews) Chiusura positiva per la borsa di Tokyo, con gli investitori ottimisti per l'arrivo del 2018. Il Nikkei ha terminato gli scambi con un rialzo dello 0,08%, a 22.911 punti.

Tokyo : Borsa apre Positiva - Nikkei +0 - 27% : 1.55 La Borsa di Tokyo inizia gli scambi col segno più, in scia al consolidamento degli indici azionari statunitensi e le aspettative di una rapida approvazione della riforma fiscale negli Usa. L'indice Nikkei guadagna lo 0,27% a quota 22.963,59, aggiungendo 61 punti. Sul fronte valutario lo yen scambia a quota 112,60 contro il dollaro, mentre si indebolisce sulla moneta unica a un valore di 132,60.

Autogrill Positiva in Borsa. Partito il progetto di riorganizzazione : Buon avvio di ottava per Autogrill , che avanza sul listino milanese di quasi due punti percentuali. Venerdì scorso, 15 dicembre, è stata data attuazione al progetto di riorganizzazione societaria ...

Borsa : Milano chiude Positiva - male banche : Milano, 12 DIC - La Borsa di Milano (+0,16%) archivia la seduta in rialzo in linea con gli altri listini europei. Gli investitori attendono la riunione di domani della Fed americana e quella della Bce ...

Borsa italiana Positiva : FTSE MIB +0 - 16% : In Germania e' stato reso noto che l'indice Zew, che misura la fiducia degli investitori istituzionali in merito alle aspettative sull'economia del paese tedesco, è in calo nel mese di dicembre. Il ...

Borsa : Wall Street chiude Positiva - DJ e S P 500 record : Chiusura in territorio positivo per la Borsa di New York, con il Dow Jones e lo S&P 500 che aggiornano i propri record. Il Dow Jones salto dello 0,23% a 24'385,51 punti, il Nasdaq dello 0,51% a 6875,...

Borsa : Shanghai Positiva - a +0 - 15% : 03.35 Le Borse cinesi viaggiano in territorio positivo poco dopo l'avvio degli scambi. L'indice Composite di Shanghai sale dello 0,15%, a 3.294,94 punti, mentre quello di Shenzhen segna un salto dello 0,63%, a quota 1.903,34.

Borsa Milano chiude Positiva con Usa : Milano, 4 DIC - Piazza Affari ha chiuso guadagnando l'1,16% a 22.362 punti, in linea con le altre Borse europee, spinte dal via libera del Senato americano al taglio delle tasse. A guidare il listino ...

Borsa : Wall Street chiude Positiva - Dj e S&P 500 record : NEW YORK, 30 NOV - Chiusura record per Wall Street, con il Dow Jones che archivia una seduta per la prima volta sopra i 24.000 punti e lo S&P 500 che aggiorna il suo massimo storico. Il Dow Jones sale ...

Borsa : Shanghai Positiva - chiude a +0 - 59% : PECHINO, 22 NOV - Le Borse cinesi terminano gli scambi contrastate: l'indice Composite di Shanghi guadagna lo 0,59%, salendo a 3.430,46 punti, mentre quello di Shenzhen cede lo 0,26%, scivolando a ...

Borsa Milano Positiva - Carige +53% : La Borsa di Milano chiude in rialzo la seconda seduta della settimana, con il deciso rimbalzo di Banca Carige. Sulla scia dell'ottimismo per l'operazione di aumento di capitale, che oggi ha ricevuto ...

Borsa : Europa chiude Positiva con Wall Street - balzo Carige e Creval a Milano : Nonostante l'incertezza per la situazione politica in Germania, vista la difficolta' della cancelliera Angela Merkel a formare un nuovo governo a due mesi dalle elezioni, e la settimana "corta" di ...

Borsa : Asia in Positiva - Tokyo (+0 - 2%) : MILANO, 17 NOV - Borse Asiatiche in terreno positivo con gli investitori che guardano con ottimismo alla crescita globale con i passi in avanti verso la riforma fiscale negli Stati Uniti. Le Borse ...