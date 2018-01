Piano straordinario di controllo nei territori di Bitonto e Bari

Ama - Piano straordinario di pulizia di Capodanno : 130 operatori e 90 macchine per la raccolta dei rifiuti : Assicurare il decoro nelle aree della città interessate dalle manifestazioni della notte di San Silvestro e de 'La festa di Roma 2018' che si terrà il primo gennaio. L'Ama ha varato il piano operativo ...

Ama - Piano straordinario di pulizia di Capodanno : 130 operatori e 90 macchine per la raccolta dei rifiuti : Assicurare il decoro nelle aree della città interessate dalle manifestazioni della notte di San Silvestro e de 'La festa di Roma 2018' che si terrà il primo gennaio. L'Ama ha varato il piano operativo ...

Natale : Milano - Piano straordinario aiuti a famiglie e bisognosi (2) : (AdnKronos) - I Municipi per tutto il mese di dicembre hanno organizzato momenti di distribuzione di pacchi alimentari, invitando a collaborare operatori della media e grande distribuzione di supermercati e ipermercati. In alcuni casi è scattata la collaborazione dei Servizi Sociali nei municipi o d

Natale : Milano - Piano straordinario aiuti a famiglie e bisognosi : Milano, 23 dic. (AdnKronos) - Da alcuni giorni in vista del Natale i servizi sociali di Milano hanno allestito un piano straordinario di aiuti per le famiglie e persone bisognose in tutta la città. La consegna dei 2.400 pacchi con aiuti alimentari ha riguardato circa 8mila persone in difficoltà econ

Incendi Piemonte : Piano straordinario per il ripristino dei territori : La Regione Piemonte predisporrà un piano straordinario per il ripristino dei territori interessati nel corso del 2017 dagli Incendi boschivi. Lo ha deciso la giunta, su proposta dell’assessore Valmaggia. Particolare riguardo sara’ rivolto alla messa in sicurezza dei territori che possono provocare situazioni di rischio per la pubblica incolumità e alla tutela di valori ambientali e paesaggistici. La redazione del documento – ...

Maltempo - emergenza freddo : via al Piano straordinario a Livorno : Misure straordinarie a Livorno per fronteggiare l’emergenza freddo. Il Comune ha attivato la prima parte del piano, offrendo un riparo sicuro per i senza fissa dimora e sono assicurati fino al 28 febbraio 14 posti letto in albergo. L’ospitalita’ prevede anche la prima colazione. Le persone che usufruiscono del servizio sono seguite dagli operatori del Centro di ascolto. “Attraverso proprie strutture di uso ordinario ...

Piano straordinario di assunzioni per innovare la PA - ecco la legge : Cinquanta milioni di euro per un Piano straordinario di assunzioni di dirigenti esperti di digitale, nella pubblica amministrazione. E così risparmiare miliardi di euro di fondi pubblici. È il senso ...

Alitalia mette a punto Piano straordinario per lo sciopero dei controllori di volo : Alitalia, in seguito all'agitazione proclamata d a alcune sigle sindacali dei controllori di volo per venerdì 15 dicembre (dalle 13:00 alle 17:00), ha deciso di cancellare alcuni voli programmati per ...

Alitalia : Piano straordinario per sciopero uomini radar il 15/12 : Roma, 11 dic. (askanews) Alitalia, in seguito all'agitazione proclamata da alcune sigle sindacali dei controllori di volo per venerdì 15 dicembre (dalle 13:00 alle 17:00), è stata costretta a ...

Milano : Altitonante (Fi) - bene espulsione - serve Piano straordinario sicurezza : Milano, 5 dic. (AdnKronos) - "bene la notizia che un egiziano ritenuto pericoloso sia stato individuato e fermato dagli agenti del Commissariato Rho-Pero ed espulso. Ringraziamo il Questore Marcello Cardona per il servizio di prevenzione e controllo del territorio. Quello che ci preoccupa è che un a

Al Meteolab Vierin annuncia Piano straordinario utilizzo razionale acque : Un'emergenza che condiziona fortemente l'agricoltura, settore chiave della nostra economia perché significa commercio, prodotto, identità. Ecco perché abbiamo pensato ad un Piano straordinario di ...