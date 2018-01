Perù - l'ex presidente Fujimori è libero : 9.34 l'ex presidente peruviano Fujimori, condannato per crimini contro l'umanità, ha lasciato la clinica dove era stato trasferito dal carcere ed è libero. Fujimori è stato graziato dal Capo dello Stato Kuczynsk, fatto che ha generato una crisi politica nel Paese. Scortato da poliziotti e guardie del corpo, il 79enne è uscito dall'ingresso principale della clinica salutando la folla prima di entrare in una automobile.

Peruviani inferociti contro il presidente Kuczynski : Almeno cinque mila persone hanno manifestato giovedi per le strade di Lima, la capitale del Perù', contro la decisione del presidente Pedro Pablo Kuzcynski di

L’ex presidente della federazione del calcio del Perù Manuel Burga è stato dichiarato innocente nel processo per corruzione per lo scandalo FIFA : L’ex presidente della federazione del calcio del Perù Manuel Burga è stato dichiarato innocente da un tribunale di New York nel processo per corruzione per lo scandalo FIFA. Burga – che era stato arrestato nel 2015 – era accusato di The post L’ex presidente della federazione del calcio del Perù Manuel Burga è stato dichiarato innocente nel processo per corruzione per lo scandalo FIFA appeared first on Il Post.

Perù - ex presidente Fujimori chiede perdono dopo la grazia : L'ex presidente peruviano Alberto Fujimori ha chiesto scusa alla nazione per gli errori commessi negli anni '90. Lo ha fatto due giorni dopo aver ricevuto la grazia presidenziale che gli ha consentito ...

Il Perù spaccato in due per l'indulto all'ex presidente Fujimori : Un mea culpa con pochi precedenti. L'ex presidente del Perù, Alberto Fujimori, in carica dal 1990 al 2000, ha rilasciato una dichiarazione di scuse:

L’ex presidente peruviano Alberto Fujimori ha chiesto perdono : Con un video girato in una stanza di ospedale, due giorni dopo avere ricevuto la grazia, ha chiesto scusa ai peruviani che si sono sentiti «defraudati» dal suo governo The post L’ex presidente peruviano Alberto Fujimori ha chiesto perdono appeared first on Il Post.

Perù - proteste e scontri a Lima dopo la grazia all'ex presidente Fujimori : Ministro dell'Energia e delle miniere (1980-82), quindi dell'Economia e delle finanze (2001-2002, 2004-2005) e presidente del Consiglio dei Ministri (2005-2007) sotto la presidenza di A. Toledo, nel ...

Perù - manifestanti in piazza contro grazia a ex presidente Fujimori : Migliaia di persone sono scese in piazza nelle principali città del Perù per protestare contro la grazia concessa all'ex presidente Alberto Fujimori, condannato a 25 anni di carcere per crimini fra ...

Indulto umanitario all'ex presidente - il Perù insorge. Proteste a Lima : Lima - Migliaia di persone sono scese in piazza a Lima per protestare contro la grazia concessa all'ex presidente, Alberto Fujimori , che sta scontando una condanna a 25 anni per violazione dei ...

In Perù ci sono state grandi manifestazioni contro la grazia concessa all’ex presidente Alberto Fujimori : Ieri sera in Perù ci sono state grandi manifestazioni per protestare contro la grazia concessa dal presidente Pedro Pablo Kaczynski all’ex presidente Alberto Fujimori. C’è stato anche qualche scontro, ma senza feriti. La decisione era stata annunciata due giorni fa The post In Perù ci sono state grandi manifestazioni contro la grazia concessa all’ex presidente Alberto Fujimori appeared first on Il Post.

Perù - graziato ex presidente Fujimori : 7.34 Gas lacrimogeni e scontri tra polizia e manifestanti scesi in piazza a Lima contro la grazia all'ex presidente Alberto Fujimori. Fujimori, 79 anni, graziato domenica, resta ricoverato in gravi condizioni in terapia intensiva. Era stato condannato a 25 anni di carcere per crimini contro l'umanità.Pedro Pablo Kuczynski ha concesso la grazia anche ad altri sette prigionieri per motivi umanitari, pochi giorni dopo aver evitato l'impeachment ...

Perù - concesso "indulto umanitario" all'ex presidente Alberto Fujimori - : Ha guidato il Paese dal 1990 al 2000, poi è stato condannato a 25 anni di carcere per violazione dei diritti umani, corruzione e sostegno alle squadre della morte. La decisione dell'attuale leader, ...

Il presidente del Perù ha graziato l’ex presidente del Perù : E sembra ci sia dietro un accordo con l'opposizione – i cui leader sono i figli dell'ex presidente – che lo aveva salvato dall'impeachment The post Il presidente del Perù ha graziato l’ex presidente del Perù appeared first on Il Post.

Perù - concesso "indulto umanitario" per lex presidente Fujimori : Il presidente del Perù Pedro Pablo Kuczynski ha annunciato di aver concesso un "indulto umanitario" all'ex presidente del Paese, ora in carcere, Alberto Fujimori, che sta scontando una condanna a 25 ...