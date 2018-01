Pecchia : “Jorginho giocatore fantastico - il Napoli è primo in classifica con merito” : Fabio Pecchia, ex vice di Rafa Benitez al Napoli ed attuale allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro la squadra di Sarri. Ecco le dichiarazioni del tecnico campano: “Il recupero di Fares era previsto, anche Bruno Zuculini è convocato. Il Napoli è primo in classifica con grande merito: […] L'articolo Pecchia: “Jorginho giocatore fantastico, il Napoli è primo ...