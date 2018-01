Paura a Napoli | principio d' incendio nella Metro | soppressa una fermata

Lo spettacolo teatrale 'Paura del Buio' alla Chiesa di San Gennaro all'Olmo di Napoli : Gli spettacoli seguono il seguente orario: alle ore 18.30 e alle ore 20.30. Il biglietto di ingresso ha un costo di 10 euro.

Pagelle/ Napoli-Atalanta (1-2) : i voti della partita. Gomez da Paura (Coppa Italia quarti) : Pagelle Napoli Atalanta: i voti della partita, i giudizi a tutti i calciatori che sono scesi in campo nella partita del San Paolo, valida per i quarti di finale della Coppa Italia(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 09:00:00 GMT)

Probabili formazioni/ Napoli Atalanta : quote - le ultime novità live. Lo sPauracchio Caldara (Coppa Italia) : Probabili formazioni Napoli Atalanta: quote e ultime live su moduli e titolari per la partita di Coppa Italia al San Paolo per i quarti (2 gennaio 2018)(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 13:47:00 GMT)

Capodanno a Napoli - De Magistris : 'Troppe transenne - immagine di Paura' : A Napoli piazza del Plebiscito con migliaia di persone per la notte di Capodanno: 'Piazza piena ma troppe transenne. L'immagine che si vede un po' ovunque è quella di un Paese che ha troppa paura', ...

A Napoli 35 feriti per i botti - anche un bambino di 8 anni. Paura per una bomba carta a Torino : È di 35 feriti il bilancio dei festeggiamenti per il Capodanno tra Napoli e provincia. Il più piccolo ha solo 8 anni ed è ferito alla mano destra per lo scoppio di un petardo. Nel dettaglio a Napoli sono state 22 le persone ferite per lo scoppio di botti e 13 in provincia. ...

Arturo - il ragazzo accoltellato a Napoli : 'Ho Paura - a Natale voglio un giubbotto antiproiettile' : È molto provato Arturo, stanco e sofferente, ma non ha perso il sorriso nonostante il dolore provocato dalle profonde ferite e dai tubi di drenaggio infilati nei tagli alla gola e al polmone che ...

Arturo - il ragazzo accoltellato a Napoli : «Ho Paura - a Natale voglio un giubbotto antiproiettile» : È molto provato Arturo, stanco e sofferente, ma non ha perso il sorriso nonostante il dolore provocato dalle profonde ferite e dai tubi di drenaggio infilati nei tagli alla gola e al polmone...

Paura a Napoli - fumo e fiamme nella linea 6 della metro a Fuorigrotta : Un nuovo raid vandalico nella notte a Fuorigrotta ai danni di una stazione ferroviaria. Dopo quello avvenuto nella notte tra il 25 e 26 novembre alla stazione Traiano della Circumflegrea dove ignoti ...

Napoli - Paura al liceo G.B.Vico : crolla il soffitto nel corridoio : paura in mattinata, poco dopo le 9, al liceo ginnasio G.B.Vico, storico istituto di via Salvator Rosa. Un pezzo di soffitto è venuto già dal corridoio, mentre gran parte degli studenti si trovava già ...

Paura a Napoli : operai precipitano in un pozzo - estratti vivi dopo un'ora dai vigili del fuoco : Due uomini sono stati recuperati dai vigili del fuoco, questo pomeriggio, all?interno di un pozzo artesiano nel rione Sanità. Entrambi erano precipitati nella cavità sotterranea,...

Napoli - Paura in una scuola media di Chiaia : 13enne fermato con un coltello in classe : Gli agenti di Chiaia della Polizia Municipale di Napoli sono intervenuti presso una scuola secondaria di primo grado nel quartiere Chiaia poiché un ragazzino di appena 13 anni è stato sorpreso dagli ...

Napoli - grande Paura per l’infortunio di Insigne : le parole di Sarri nel post partita delineano uno scenario drammatico : grande preoccupazione a Napoli per le condizioni di Lorenzo Insigne: lo “scugnizzo” napoletano è stato costretto ad uscire dolorante dal campo al 76° minuto del big match contro la Juventus dopo l’ennesimo scatto verso la porta difesa da Buffon. Insigne si è coricato sul terreno di gioco toccandosi con la mano il pube, e poi è uscito dal campo con un forte dolore nella zona, camminando a stento. La doccia fredda è arrivata nel ...

È la grande notte di Napoli-Juve : perché i bianconeri non fanno Paura : Allegri ha parlato prima della grande sfida e ha ironizzato su Sarri, rimasto invece in silenzio: 'Il campo, i fatturati, i calendari: la sua strategia è creare confusione'. Una maniera, anche un po' ...

Champions League - turnover totale del City contro lo Shakhtar : ma il Napoli non abbia Paura! : Domenica 10 dicembre alle ore 17.30 il Manchester City di Pep Guardiola sarà impegnato ad Old Trafford contro il Manchester United. Un derby che vale molto più del normale, dato che potrebbe mettere una seria ipoteca sul titolo della Premier League portando il Manchester City a +11 sulla squadra di Josè Mourinho. Tale gara ha un tale peso specifico che potrebbe condizionare in maniera molto pesante l’impegno di Champions League dei ...