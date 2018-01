Parla la ragazza molestata dal professore del liceo Tasso | Nei messaggi parlava di

: RT @notiveri: #PinoDaniele, parla la figlia Sara: «Dopo la sua morte bevevo dalle 11 del mattino, mi ha salvato l’università inglese»: La r… - gioporce : RT @notiveri: #PinoDaniele, parla la figlia Sara: «Dopo la sua morte bevevo dalle 11 del mattino, mi ha salvato l’università inglese»: La r… - tiniggxro : Non so a voi ma a me non pare normale pubblicare un tweet senza offendere nessuno e che venga una ragazza a dirmi “… - lucamattanza : RT @notiveri: #PinoDaniele, parla la figlia Sara: «Dopo la sua morte bevevo dalle 11 del mattino, mi ha salvato l’università inglese»: La r… - callmeasja : {??} anche tu come nora sei l’amica della alice e mi ricordo di te per la giornata in stazione di giugno, ormai anch… - callmeasja : {??} ti seguo sui social da un po’, e mi sembri una ragazza super carina e simpatica. sei amica dell’alice e ogni vo… -

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 5 gennaio 2018) Ildi Roma nei giorni scorsi è stato protagonista della cronaca a causa delle denunce sporte da studentesse, vittime di molestie da parte deldi storia e filosofia Maurizio Gracceva. Una delle ragazze coinvolte, rimasta anonima, in un'intervista a Il Corriere della Sera ha voluto fornire maggiori dettagli sulla vicenda,ndo della sua esperienza. Gracceva non è nuovo ad episodi simili, ed in passato era già stato richiamato già richiamato.Uno degli elementi più strani della vicenda è il perché il docente avesse il numero di telefono delle sue studentessePer motivi scolastici. Diceva "ti lascio il mio numero così stasera mi ricordi che domani devo portarti un libro" e cominciava la conversazione. Si è sempre vantato di avere un rapporto amichevole coi suoi alunni. È convinto che lo adoriamo e ...