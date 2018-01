Pari tra Chievo e Udinese

Parigi - braccio di ferro tra Macron e Erdogan : “La Turchia in Ue? Impensabile” - “Basta - siamo stanchi di implorare” : L’obiettivo del premier turco Recep Tayyip Erdogan era riaprire una finestra di dialogo con l’Europa ma alla fine la sua visita a Parigi si è trasformata in un botta e risposta con il presidente francese Emmanuel Macron. “E’ impensabile” che Ankara “entri nell’Unione Europea” dice Macron. “siamo stanchi di implorare l’adesione all’Ue” risponde Erdogan. L’arrivo del ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 5 gennaio in DIRETTA : il Psg vuole portare Cristiano Ronaldo a Parigi! Benevento molto attivo - Tevez torna in Argentina : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di trattative del Calciomercato invernale. Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. La Juventus ha ceduto Pjaca in prestito allo Schalke 04 ed è in costante pressing su Emre Can, ma sta facendo un pensierino anche per Cristante. Il Napoli, dal canto suo, è in cerca di un attaccante ...

Trattato dell'Eliseo - Berlino e Parigi pronte a consolidare i rapporti : Entra nel vivo l'annunciata revisione del Trattato dell'Eliseo, il testo base della cooperazione franco-tedesca firmato il 22 gennaio del 1963 dal presidente Charles de Gaulle e dal cancelliere Konrad ...

Diritti tv - la Roma chiede Parità di trattamento nel calcolo dell’audience : Diritti tv Roma, il club giallorosso - astenutosi durante la votazione sul bando relativo al triennio 2018/2021 - chiede parità di trattamento nel calcolo dell'audience. L'articolo Diritti tv, la Roma chiede parità di trattamento nel calcolo dell’audience è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Islanda : è legge l'obbligo di Parità di salario tra uomo e donna : Senza poi dimenticare che, nel 1980, l'Islanda divenne il primo paese al mondo ad avere una donna Presidente della Repubblica. Per questa serie di ragioni, il Paese viene considerato la democrazia ...

La pugile transgender Nong Rose sfiderà un uomo sabato a Parigi : Somros Polchareon, uomo, per il governo thailandese. Nong Rose, donna 21enne e trasgender, per gli addetti ai lavori della boxe thailandese. Sarà la prima donna a sfidare sul ring (precisamente a Parigi, il prossimo 6 gennaio) un uomo (nel dettaglio il campione francese Akram Hamidi). Una sfida non solo dal livello sportivo, ma anche sul piano culturale: “Chiediamo alla società di accettarci” ha riferito la thailandese ad ...

Commissione Pari opportunità - Ricordando i 70 anni dall'entrata in vigore della Costituzione italiana : Proprio loro infatti diventarono protagoniste del cambiamento e si fecero portavoce del mondo femminile contribuendo alla crescita del popolo italiano, apportando una diversa sensibilità necessaria a ...

Cosa prevede la legge sulla Parità salariale tra donne e uomini in Islanda : Obbliga tutte le aziende e gli uffici governativi con più di 25 dipendenti a non pagare in modo diverso uomini e donne per le stesse mansioni The post Cosa prevede la legge sulla parità salariale tra donne e uomini in Islanda appeared first on Il Post.

Nong Rose è una pugile transgender e il prossimo 6 gennaio sfiderà un uomo a Parigi : Per il governo thailandese è un uomo e si chiama Somros Polchareon, ma lei si sente donna e combatte con il nome di Nong Rose. Ha 21 anni ed è una pugile transgender, la prima a salire su un ring di Parigi il prossimo 6 gennaio per sfidare il campione francese Akram Hamidi.Nong Rose pratica la boxe thailandese e ha vinto circa metà dei 300 incontri finora disputati in carriera. Attraverso il suo sport e il suo esempio sogna ...

Biella : Su il siPario sulla mostra fotografica "Sorgenti del burro" alla galleria BiBox : Domenica 7 gennaio, alle 17, avrà luogo il finissage della mostra fotografica "Sorgenti del burro" alla galleria BiBox di Biella. Saranno presenti gli autori " Manuele Cecconello e Andrea Taglier - ...

