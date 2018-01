Pari 1-1 al Bentegodi tra Chievo e Udinese

RISULTATI SERIE A / Classifica aggiornata - diretta gol e live score : Pari a San Siro - si chiude al Bentegodi! : RISULTATI SERIE A, Classifica aggiornata , diretta gol e live score delle partite (19a giornata). In campo oggi tutte le squadre a completamento dell’ultimo turno della stagione(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 20:00:00 GMT)

Pari al Bentegodi. Grande occasione sprecata per la Roma : Brusca frenata della Roma al Bentegodi. Uno 0-0 che brucia tantissimo in quanto i giallorossi non riescono ad accorciare su Inter, Napoli e Juventus. Il Chievo ringrazia Sorrentino autore di una prestazione miracolosa. Ad inizio gara i veneti fanno fatica…Continua a leggere →