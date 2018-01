Panico a Palermo - cinghiale entra in una scuola elementare : custode ferito Video : Attimi di Panico , ieri mattina, nella # scuola elementare Caponnetto di Palermo . Alunni, insegnanti e tutto il personale scolastico si sono trovati davanti a un grosso cinghiale . Probabilmente l'animale stava cercando cibo. Secondo le prime indiscrezioni, il suide sarebbe dapprima entra to nel cortile dell'istituto, dirigendosi poi nei locali. Studenti e bidelli, terrorizzati, si sono barricati nelle classi. Carola Butera, vicepreside della ...

Panico a Palermo - cinghiale entra in una scuola elementare : custode ferito : Attimi di Panico , ieri mattina, nella scuola elementare Caponnetto di Palermo . Alunni, insegnanti e tutto il personale scolastico si sono trovati davanti a un grosso cinghiale . Probabilmente l'animale stava cercando cibo. Secondo le prime indiscrezioni, il suide sarebbe dapprima entra to nel cortile dell'istituto, dirigendosi poi nei locali. Studenti e bidelli, terrorizzati, si sono barricati nelle classi. Carola Butera, vicepreside della scuola , ...

