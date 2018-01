Pagelle Fiorentina Inter | Fantacalcio | i voti della partita Serie A 20giornata | primo

Pagelle/ Fiorentina Inter : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 20^ giornata - primo tempo) : Pagelle Fiorentina Inter: Fantacalcio, i voti e i giudizi sulla partita al Franchi in programma per la 20^ giornata del Campionato di Serie A. Chi sono stati i migliori e i peggiori?.(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 22:02:00 GMT)

Pagelle / Fiorentina Milan (1-1) : voti della partita - Simeone Mvp viola (Serie A 19^ giornata) : PAGELLE Fiorentina Milan: i voti della partita di Serie A per la 19^ giornata. I giudizi su migliori e peggiori al Franchi, le nostre valutazioni per il Fantacalcio(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 18:18:00 GMT)

Pagelle / Fiorentina Milan (1-1) : voti della partita - i migliori tra i rossoneri (Serie A 19^ giornata) : Pagelle Fiorentina Milan: i voti della partita di Serie A per la 19^ giornata. I giudizi su migliori e peggiori al Franchi, le nostre valutazioni per il Fantacalcio(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 16:03:00 GMT)

Pagelle Fiorentina-Milan 1-1 : Bonucci da matita rossa - Thereau impalpabile : Pagelle Fiorentina-Milan – Si è concluso il lunch match di questa 19^ giornata di Serie A, l’ultima del 2017, che ha visto affrontarsi al ‘Franchi’ Fiorentina e Milan. 1-1 il risultato finale. Calhanoglu ha risposto a Simeone con i due goal che sono arrivati tra il 72′ e il 74′. Per il resto poche emozioni e ritmi abbastanza bassi con le due squadre apparse un po ‘ stanche per gli impegni di Coppa ...

Fiorentina-Milan 1-1 Pagelle - voti e highlights 19^ giornata : Calhanoglu risponde a Simeone : Fiorentina-Milan 1-1 pagelle, voti e highlights 19^ giornata: Calhanoglu risponde a Simeone Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Fiorentina-Milan – Ultimo lunch match del 2017 è quello del ‘Franchi’ di Firenze, dove la Fiorentina ospita il Milan, gasato dalla vittoria nel derby contro l’Inter in Coppa Italia. I viola invece vogliono ...

Pagelle/ Fiorentina Milan : i voti della partita (Serie A 2017-2018 19^ giornata - primo tempo) : Pagelle Fiorentina Milan: i voti della partita di Serie A per la 19^ giornata. I giudizi su migliori e peggiori al Franchi, le nostre valutazioni per il Fantacalcio(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 13:33:00 GMT)

Pagelle/ Lazio-Fiorentina (1-0) : i voti della partita (Tim Cup 2017-18 quarti di finale) : Pagelle Lazio-Fiorentina: i voti della partita di Tim Cup per i quarti di finale, i giudizi su migliori e peggiori nella gara all'Olimpico di Roma (26 dicembre).(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 23:16:00 GMT)

Lazio-Fiorentina 1-0 : Pagelle e tabellino : Lazio-Fiorentina, Coppa Italia 2017/2018, in diretta live: formazioni ufficiali, cronaca, sintesi, risultato, pagelle e tabellino.

Pagelle/ Lazio-Fiorentina : i voti della partita (Tim Cup 2017-18 quarti - primo tempo) : PAGELLE Lazio-Fiorentina: i voti della partita di Tim Cup per i quarti di finale, i giudizi su migliori e peggiori nella gara all'Olimpico di Roma (26 dicembre).(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 21:46:00 GMT)

Pagelle Cagliari-Fiorentina 0-1 - Babacar entra e segna : 1/16 LaPresse/Alessandro Tocco ...

Cagliari-Fiorentina 0-1 Pagelle - voti e highlights 18^ giornata : decide Babacar nel finale (VIDEO) : Cagliari-Fiorentina 0-1 pagelle, voti e highlights 18^ giornata: decide Babacar nel finale (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Cagliari-Fiorentina Grazie a un gol di Babacar nel finale la Fiorentina espugna la Sardegna Arena nel secondo anticipo della 18° giornata del girone di andata del campionato di Serie A 2017-2018. Match non bello e con poche ...

Fiorentina-Genoa 0-0 Pagelle - voti e highlights 17 giornata : poche emozioni al Franchi (VIDEO) : Fiorentina-Genoa 0-0 pagelle, voti e highlights 17 giornata: poche emozioni al Franchi (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Fiorentina-Genoa Finisce a reti bianche il match del Franchi valido per la 17° giornata del girone di andata del campionato di Serie A 2017-2018. Un punto d’oro per i ragazzi di Ballardini, impegnatissimi nella lotta per non ...

Pagelle Fiorentina-Genoa 0-0 : Thereau e Pandev sottotono : Pagelle Fiorentina-Genoa – Secondo 0-0 consecutivo per la Fiorentina. I viola non approfittano del tutto della sconfitta del Milan e di quella della Sampdoria, rosicchiando solo un punto a rossoneri e blucerchiati. Il ‘Grifone’ ottiene un buon punto su un campo ostico ma, considerati i risultati delle dirette concorrenti per la salvezza, i rossoblù rimangono ad un solo punto di distanza dal terzultimo posto. Pagelle ...

Fiorentina-Sampdoria : le Pagelle Alternative Video : 3 La sfida fra #Fiorentina e #Sampdoria andata in scena allo stadio Franchi di Firenze si è conclusa sul punteggio di 3 a 2: con questo risultato i viola si qualificano per i quarti di finale di #Coppa Italia. Rimane negli occhi degli spettatori sul divano, una bella alternativa all'ennesima ora e mezza passata a navigare su internet alla ricerca di un regalo di natale perfetto per la propria zia. E poi che bello è/era/sara' poter ...