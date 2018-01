OUTLANDER - Ecco il volto di Ulysess

: RT @Guglielmina98: Fangirls e Famboy belli se volete seguirmi, ecco qua la lista delle mie fisse: Sherlock Arrow Outlander Shadowhunters… - giuliaf1393 : RT @Guglielmina98: Fangirls e Famboy belli se volete seguirmi, ecco qua la lista delle mie fisse: Sherlock Arrow Outlander Shadowhunters… - oxivgen : RT @Guglielmina98: Fangirls e Famboy belli se volete seguirmi, ecco qua la lista delle mie fisse: Sherlock Arrow Outlander Shadowhunters… - Guglielmina98 : Fangirls e Famboy belli se volete seguirmi, ecco qua la lista delle mie fisse: Sherlock Arrow Outlander Shadowhunt… -

(Di venerdì 5 gennaio 2018) Il cast della quarta stagione si arricchisce di nuovi attori.un'altra new entry!ha appena aggiunto un altro personaggio importante per le nuove avventure ambientate nelle colonie americane, dove Jamie e Claire si trovano ora.Si tratta dell'attore britannico Colin McFarlane (Il Cavaliere Oscuro) che è stato scelto per la parte di Ulysses, il maggiordomo della piantagione di River Run nel North Carolina.Come i lettori dei romanzi di Diana Gabaldon sanno già, Ulysses è un uomo colto e incline alla musica, venduto come schiavo in giovane età. Viene comprato da Hector Cameron e diventa il fidato servitore della moglie, Jocasta.Colin ha preso parte anche a Batman Begins, The Dark Night e Torchwood su Starz. E' possibile vederlo anche in The Commuter accanto a Liam Neeson.Maria Doyle Kennedy (Orphan Black) avrà il ruolo di Jocasta, la zia di Jamie.La produzione della quarta ...