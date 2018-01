Oggi al via in Puglia i saldi invernali

Lo straordinario viaggio di TS Spivet/ Oggi su Rai3 : info streaming del film con Helena B. Carter (3 gennaio) : Lo straordinario viaggio di T.S. Spivet è il film d'avventura che sarà proposto in pima serata su Rai 3 Oggi, mercoledì 3 gennaio 2018. La pellicola è diretta e scritta da Jean-Pierre Jeunet(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 19:32:00 GMT)

Mercato Oggi al via - così cambia la A - fra affari e sogni : Apre ufficialmente oggi la sessione invernale del calcioMercato, che proseguirà fino alle 23 del 31 gennaio. Poi, fino al 28 febbraio, sarà possibile tesserare calciatori con contratto scaduto la ...

Dragon Ball Super/ Al via Oggi le nuove puntate : Goku sulle tracce di Black (anticipazioni 2 gennaio 2018) : Torna oggi, nel pomeriggio di Italia Uno, la serie dedicata alle avventure di Dragon Ball Super. L'episodio, dal titolo "Alla ricerca dell'identità di Black", si concentrerà su...(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 05:17:00 GMT)

Via col vento/ Oggi in tv su Rete 4 : curiosità sul film con Clark Gable (1 gennaio 2018) : Via col vento, il film in onda su Rete 4 Oggi, lunedì 1 gennaio 2018. Nel cast: Vivien Leigh, Clark Gable e Olivia de Haviland, alla regia Victor Flaming. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 16:52:00 GMT)

Problemi WhatsApp Oggi 31 dicembre : app non connessa e messaggi non inviati : Incredibili Problemi con WhatsApp in questa serata del 31 dicembre caratterizzato dal gran cenone di fine anno 2017. Un vero e proprio down particolarmente sentito visto il momento clou in cui molti sono impegnati nell'invio di messaggi di auguri ad amici e parenti. Cerchiamo di capire nello specifico che cosa sta succedendo. L'applicazione ha smesso di funzionare intorno alle 19:40 di questa sera e risulta per la stragrande maggioranza degli ...

FOggia - closing rinviato a gennaio : L'ingresso del fondo italo-americano rappresentato da Raffaello Follieri per il 50% delle azioni del Foggia è stato rimandato per il 10 gennaio, mentre precedentemente era previsto per la fine del ...

Cessione FOggia - closing rinviato : le parole del patron Sannella : Cessione Foggia – Il Foggia è reduce dal ko rimediato in casa con il Frosinone. I pugliesi dovranno lottare fino alla fine per non retrocedere dopo che il 2017 ha regalato ai rossoneri la grande gioia della promozione nel campionato cadetto. Intanto è slittato il closing per l’ingresso col 50%, del gruppo italo-americano rappresentato da Raffaello Follieri, previsto per la fine di questo mese. “Abbiamo deciso di rinviare tutto al 10 ...

Un complicato viaggio di Natale / Le curiosità sul film con Meghan Ory in onda su Rai2 (Oggi - 27 dicembre) : Un complicato viaggio di Natale, il film in onda su Rai 2 oggi, mercoledì 27 dicembre 2017. Nel cast: Meghan Ory, Andrew W. Walker, Ben Wilkinson, alla regia Cristofer Tabor.(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 12:41:00 GMT)

AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità : preoccupazione maltempo (ultime notizie - Oggi 27 dicembre) : AUTOSTRADE, Bollettino traffico, situazione e info: Ultime notizie in tempo reale, oggi 27 dicembre 2017 sulla viabilità. Grande preoccupazione legata al maltempo su tutto il paese.(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 01:49:00 GMT)

NATALE ALL'IMPROVVISO/ Oggi in tv su Rai 1 : anche Olivia Wilde nel cast (26 dicembre) : NATALE ALL'IMPROVVISO, il film in onda su Raiuno Oggi, martedì 26 dicembre 2017. Nel cast Diane Keaton, John Goodman, Ed Helms, Olivia Wilde. La trama nel dettaglio.(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 20:41:00 GMT)

Milano - al via Oggi “MuseoNatale” : le iniziative al Museo della scienza e della tecnica : Al via da oggi fino a domenica 31 dicembre e da martedì 2 a domenica 7 gennaio le iniziative del Museo Nazionale della scienza e della Tecnologia di Milano, che sarà aperto tutti i giorni con orario festivo e una grande offerta di attività per adulti e bambini. Tutte le attività dei laboratori, le visite guidate alle esposizioni e le mostre temporanee sono incluse nel biglietto d’ingresso al Museo. Tra le tante attività in programma, ad esempio, ...