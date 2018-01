: Gli Stati Uniti hanno richiesto per venerdì una riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza #Onu sulla repress… - Atlantide4world : Gli Stati Uniti hanno richiesto per venerdì una riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza #Onu sulla repress… - ilsuonatoredi : RT @FNAltaTerraLav: Chi ci sarà dietro tutto ciò? Noi un pensierino in merito ce lo siamo fatto. - FNAltaTerraLav : Chi ci sarà dietro tutto ciò? Noi un pensierino in merito ce lo siamo fatto. - guillermoesnal : RT @notiveri: Vi state perdendo a seguire le notizie sull’#Iran?: Non siete soli, stanno succedendo cose nuove e inaspettate, capirle non è… - notiveri : Vi state perdendo a seguire le notizie sull’#Iran?: Non siete soli, stanno succedendo cose nuove e inaspettate, cap… -

Continuano lee gli arresti in. A Teheran sono stati fermati 30 studenti universitari, mentre veicoli della polizia, forze della sicurezza e agenti antisommossa sono stati dislocati in varie città. I conservatorie hanno lanciato un appello a scendere in piazza dopo le preghiere del venerdì in sostegno del regime. Appelli a tornare in strada anche dal fronte opposto. E a New York nelle prossime ore si riunisce il Consiglio di sicurezza Onu.(Di venerdì 5 gennaio 2018)