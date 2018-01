Nuoto | Stefano Morini | “Senza Pellegrini | Detti e Paltrinieri | l’Italia a livello

: MORINI DURISSIMO CON I GIOVANI! "Senza Pellegrini, Detti e Paltrinieri, a livello Mondiale l'Italia non esiste".... - OA_Sport : MORINI DURISSIMO CON I GIOVANI! "Senza Pellegrini, Detti e Paltrinieri, a livello Mondiale l'Italia non esiste".... - Maucolantoni : RT @monicamondini: @croce_stefano @vditrapani @mlollobrigida @RaiSport @paolaferrari_og @CucchiRiccardo @enricotestaet @CesareDiGesaro @dar… - donatocerullo : @martini_stefano @nonleggerlo @il_Malpensante @Nando9687 @giovannibrenteg @Kataklinsmann @Ambrosianalnter @impusino… - martini_stefano : @Ambrosianalnter @nonleggerlo @il_Malpensante @Nando9687 @giovannibrenteg @Kataklinsmann @impusino @donatocerullo… - monicamondini : @croce_stefano @vditrapani @mlollobrigida @RaiSport @paolaferrari_og @CucchiRiccardo @enricotestaet @CesareDiGesaro… -

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 5 gennaio 2018) E’ il deus ex machina dell’ultimo lustro delazzurro, l’allenatore che ha reso grandissimi Gregorioe Gabriele, in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha voluto lanciare un messaggio molto forte alle nuove generazioni: “Se mancano Federicanei 200 sl oppure, amondiale non esistiamo. C’è Simona Quadarella che nei 1500 sl ha ottime chance, ora stiamo a vedere la piccola Salin nel mezzofondo, ma vedremo pure la Franceschi, la Panziera e la Scalia. C’è una bella gioventù, ma bisogna evitare di forzare: prendiamo Martinenghi, fa fatica ad imporsi da juniores aassoluto. E’ difficile fare il salto di qualità: Scozzoli a 30 anni lo batte. Ai giovani dico che bisogna stare con i piedi per terra, volare basso. Bisogna fare in modo che non vengano ...