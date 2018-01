Nuoto | Gabriele Detti | allenamenti ripresi dopo i problemi alla spalla | “Sto tornando!

Nuoto : Gabriele Detti - un Europeo da spettatore. Un nuovo ostacolo per il campione toscano : Lo si temeva viste le rinunce alle tappe di Coppa del Mondo in vasca corta di Pechino, Tokyo e Singapore:Gabriele Detti non prenderà parte agli Europei di Nuoto nella piscina da 25 metri di Copenhagen (Danimarca), programmati dal 13 al 17 dicembre. Una notizia che qualche giorno fa ha scosso tutti, appassionati e non visto quanto fatto dall’atleta toscano negli ultimi due anni: due bronzi olimpici (400 e 1500 stile libero), un oro, due ...

Nuoto : Gabriele Detti costretto a dare forfait per gli Europei di Copenhagen. Il problema alla spalla la causa : Lo si temeva viste le rinunce alle tappe di Coppa del Mondo in vasca corta di Pechino, Tokyo e Singapore: Gabriele Detti non prenderà parte agli Europei di Nuoto nella piscina da 25 metri di Copenhagen (Danimarca), programmati dal 13 al 17 dicembre. Una notizia che, riportata sul Corriere dello Sport odierno, conferma tutte le impressioni negative emerse sul toscano in queste ultime settimane. costretto infatti ai “box” per ...

Nuoto - Gabriele Detti e l’infiammazione alla spalla. Morini : “Riposo senza Coppa del Mondo - pronto per gli Europei in corta” : Come già detto qualche giorno fa, Gabriele Detti sta risentendo di una grossa infiammazione alla spalla sinistra come emerso dai controlli effettuati lunedì. L’ecografia e la risonanza hanno palesato le problematiche fisiche del Campione del Mondo degli 800m che così ha deciso di rinunciare alle ultime tre tappe della Coppa del Mondo in modo da potersi curare al meglio in vista degli Europei in vasca corta (13-17 dicembre) dove vorrà ...

Nuoto - Coppa del Mondo 2017 : Gabriele Detti salterà le ultime tre tappe a causa di un’infiammazione acuta alla spalla : Solo pochi giorni fa pareva certa la sua presenza ed invece Gabriele Detti ci ha ripensato. L’azzurro non prenderà parte alle ultime tre tappe della Coppa del Mondo, in programma a Pechino (10-11 novembre), Tokyo (14-15 novembre) e Singapore (18-19 novembre). Il motivo è un’infiammazione acuta alla spalla sinistra. Il livornese avrebbe dovuto partecipare, come già a Dubai e Berlino, sia nei 400 che nei 1500 stile libero, ma ...