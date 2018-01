Nissan | al via gli ordini di e-NV200 anche in Italia

Veicoli elettrici come centrali energetiche mobili : al via l'esperimento di Nissan e TEPCO : Nissan Motor Co., Ltd. e Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) lanciano uno studio in Giappone per valutare in che modo i Veicoli elettrici contribuiscano a stabilizzare il consumo di energia all&rsquo...

Nissan - Al via il car sharing con Leaf e Note e-Power : La Nissan entra nel mercato del car-sharing. Dal prossimo 15 gennaio la Casa di Yokohama avvierà, inizialmente soltanto in Giappone, un servizio di auto in condivisione, con una flotta inizialmente composta da Nissan Leaf e Nissan Note e-Power. Al via con 30 stazioni. Il servizio denominato e-share mobi, parte della strategia Nissan Intelligent Mobility per la mobilità del futuro, sarà offerto in circa 30 stazioni in diverse città del ...

AUTOSTRADE PONTE OGNissanTI/ Traffico bollettino viabilità : code al Brennero e verso Svizzera (1 novembre) : AUTOSTRADE, bollettino Traffico, situazione e info: Ultime notizie in tempo reale, oggi 1 novembre 2017 sulla viabilità. C'è stato un incidente sull'A14 con una persona che ha perso la vita.(Pubblicato il Wed, 01 Nov 2017 13:05:00 GMT)

Viabilità - traffico in A22 per ponte di OgNissanti : Viabilità. La festività del primo novembre, il ponte il giorno successivo e la chiusura delle scuole tedesche potrebbero causare un aumento del traffico lungo l'Autostrada del Brennero. Lo segnala la ...

Ponte OgNissanti - più di 7 milioni di italiani in viaggio - : Un dato in leggera crescita rispetto allo stesso periodo del 2016. In più del 90% dei casi la destinazione scelta resta l'Italia. Giro d'affari di 1,96 miliardi di euro