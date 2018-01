Nba | Golden State si conferma leader

Nba - Houston Rockets-Golden State Warriors 114-124 : - Un anno di sport: il 2017 dell'NBA LA PARTITA - Gordon e Iguodala titolari al posto dei grandi assenti. E Gordon scatenato con 13 punti nel 1° quarto, ad alto punteggio, chiuso sul 37-33 per i ...

Nba - niente Harden né Durant : Golden State passa a Houston : Anche senza due stelle del calibro di James Harden (la cui assenza era prevista) e Kevin Durant (assente per un problema al polpaccio destro), la seconda sfida stagionale tra Houston Rockets e Golden ...

Nba : Bob Myers - l'uomo fuori campo dei Golden State Warriors : I due, Myers e Lavin, s'incontrano quando il primo, tra le altre cose studente modello, visita il campus dopo aver scelto la facoltà di economia per meri motivi accademici. Alla richiesta d'...

Basket - Nba : Curry trascina Golden State - Cleveland ko a Boston : ROMA - Un fantastico Stephen Curry trascina Golden State contro Dallas. Nel successo 125-122 dei Warriors (30-8) sul parquet dei Mavericks (13-26) il protagonista è il 29enne americano, decisivo con ...

Nba - corrono Boston e Golden State : (ANSA) - ROMA, 4 GEN - Grande vittoria dei Boston Celtics nella notte Nba, a spese dei Cleveland Cavaliers che continuano nella loro striscia negativa. I Cavs hanno ceduto con il punteggio di 102-88, ...

Nba 2018 : Boston batte Cleveland! Vincono Golden State e Houston - Spurs battuti a Philadelphia : Il piatto forte della notte NBA era senz’altro lo scontro al vertice della Eastern Conference tra Boston e Cleveland, che si ritrovavano dopo l’opening night. Ci si attendeva un gran duello tra Kyrie Irving e LeBron James ed invece a rubare le luci della ribalta è stato Terry Rozier, miglior realizzatore con 20 punti nella vittoria dei Celtics per 102-88. Un successo al quale l’ex Louisville ha contribuito nel primo e ...

Basket Nba - Belinelli torna al successo - Curry trascina Golden State : ROMA - Sette le partite NBA disputate nella notte italiana, con gli Atlanta Hawks di Marco Belinelli che tornano al successo superando i Portland Trail Blazers alla Philips Arena 104-89. In evidenza ...

Nba - il ritorno di Steph Curry accende Golden State : 38 punti e 10 triple contro Memphis! : Era da quasi un mese che lo speaker della Oracle Arena non poteva esplodere con il suo classico "StephEEEEEEN CUUUUUUUUURRRYYYYYYYY", accompagnando l'urlo dei tifosi sugli spalti davanti all'ennesima ...

Basket - Nba 2017-2018 : Houston - altra sconfitta! Si ferma anche Golden State : anche durante le feste, l’NBA non si ferma: ben nove partite nella notte italiana e tante sorprese per gli appassionati di Basket a stelle e strisce. Andiamo a vedere come si sono comportate le squadre impegnate nella giornata di regular season del 29 dicembre. Dopo aver raccolto 4 sconfitte nelle prime 29 partite, ora gli Houston Rockets hanno un problema e non possono nascondersi: 5 partite perse in fila, troppe per una squadra che punta ...

Nba : Golden State - messaggio per l'Anello ai Cavs. Cadono Celtics e Rockets : Golden State batte Cleveland, che non è riuscita a prendersi la rivincita della sfida dello scorso anno per l'Anello. Nel Christmas Day 2017, i Warriors superano i Cavaliers 99-92, grazie a una grande ...

Basket Nba 2017. LeBron stecca - stavolta la festa di Natale è tutta per Golden State : La festa di Natale stavolta è tutta per i Golden State Warriors che, ribaltando l’esito della sfida dello scorso anno, si aggiudicano (99-92) la partita più attesa della serata natalizia contro i Cleveland Cavaliers. Spettacolo pochino, emozioni tante nel remake della finale dello scorso anno che ha visto i padroni di casa di Golden State vincere nonostante l’assenza di Stephen Curry, nonostante percentuali di tiro lontane da quelle che ...