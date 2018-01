NBA | Danilo Gallinari in esclusiva | ' Il rientro procede bene | mai visti tanti infortuni'

NBA - Clippers ok senza Gallinari. Nuovo infortunio per Danilo : Los Angeles (Stati Uniti), 12 dicembre 2017 – Sembra non avere fine la "maledizione infortuni" che da inizio stagione sta flagellando Danilo Gallinari il quale, a poche ore dalla palla a due di ...

NBA - nuovo infortunio al gluteo per Danilo Gallinari - ma L.A. vince contro Toronto : Non c'è pace nella stagione degli L.A. Clippers e nemmeno in quella di Danilo Gallinari. Il nostro connazionale si è infatti infortunato di nuovo al gluteo che lo aveva già tenuto fuori per 13 partite ...

NBA 2017-2018 : Danilo Gallinari potrebbe rientrare in campo mercoledì. Senza Griffin i Los Angeles Clippers si affideranno a lui : Stando a Brad Turner, reporter molto vicino ai Los Angeles Clippers, Danilo Gallinari potrebbe tornare in campo mercoledì, nella gara casalinga contro i Minnesota Timberwolves. Il giocatore italiano è fermo dallo scorso 5 novembre, quando gli è stato riscontrato un doppio stiramento al gluteo. Il Gallo è tornato ad allenarsi la scorsa settimana e sembra dunque pronto per tornare all’azione sul parquet. Un ritorno fondamentale per i ...