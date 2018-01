Napoli | colpito da proiettile ai Quartieri Spagnoli | 21enne in ospedale | s' indaga

Ragazzi sparano in aria - colpito 12enne a Napoli. Viminale : lieve aumento feriti per botti - sono 212 : Per il quinto anno consecutivo nessun morto per i botti di Capodanno, mentre il numero totale dei feriti è in lieve aumento: a fronte dei 184 dello scorso anno, stavolta sono stati 212, di cui 36 ricoverati

FERITI PER I BOTTI DI CAPODANNO/ Napoli e Torino : 12enne colpito a una gamba - bomba carta alla Falchera : FERITI per i BOTTI di CAPODANNO a Napoli e Torino: 12enne colpito a una gamba, bomba carta alla Falchera manda in frantumi i vetri delle finestre di 30 abitazioni. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 11:39:00 GMT)

Napoli choc a San Silvestro : uomo in auto colpito da proiettile. L'ipotesi di una pallottola vagante : Un 51enne napoletano è stato colpito da un proiettile mentre si trovava all?interno della propria automobile. L?uomo era nell?abitacolo della vettura, in via Carbonara,...

Primo ferito dai botti a Napoli : 14enne colpito da petardo - : accaduto nella tarda serata del 30 dicembre all'uscita della stazione di Agnano della Cumana, nel quartiere di Bagnoli. Accompagnato all'ospedale dalla madre, il giovane è stato giudicato guaribile in ...

Napoli - albero di Natale in Galleria colpito due volte dai vandali - : Doppio raid nella stessa notte contro l'abete che si trova nel cuore della città: le baby gang lo hanno portato via per farlo poi ritrovare vicino a un commissariato. Girotondo di protesta contro gli ...

Napoli - Ferri : reagire alla violenza che ha colpito Arturo : Roma, 26 dic. (askanews) 'Il rispetto della legalità e la cultura dei valori sani sono le armi per combattere la violenza. È fondamentale il coinvolgimento dei giovani per diffondere i valori della ...

Napoli - agguato davanti al carcere di Secondigliano : colpito al volto detenuto in libertà vigilata - è gravissimo : Un 46enne di Caserta è stato ferito da colpi d'arma da fuoco all'uscita dal carcere di Secondigliano. L'uomo è stato centrato dalle pallottole in pieno volto ed è...