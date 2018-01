Nainggolan-Roma | è crisi | dalla Cina c' è una clamorosa offerta da 40 milioni

Mercato Roma : Nainggolan - mega offerta dal Guangzhou di Cannavaro : L'ultima notizia di Mercato , riportata da La Gazzetta dello Sport, è quella che vuole il Guangzhou Evergrande allenato da Fabio Cannavaro pronto a spendere 40 milioni di euro per Nainggolan . Sotto ...

Calciomercato Roma - Nainggolan in Cina? il Guangzhou prepara una super offerta : Calciomercato Roma – La bravata di Capodanno rischia di costare cara a Nainggolan. Come è giusto che sia, la Roma è pronta a punire il giocatore non solo con una multa ma probabilmente anche con la tribuna per la sfida con l’Atalanta. Un segnale forte da parte del club giallorosso per mettere le cose in chiaro anche per il futuro. Nel frattempo attorno al centrocampista belga cominciano a circolare nuovamente rumors di mercato. ...

Roma - Nainggolan in campo con l'Atalanta? Deciderà Di Francesco : Manolas: "Nainggolan si è scusato" In esclusiva su Sky Sport, Manolas ha parlato così del caso-Nainggolan: "Radja sa che ha sbagliato e si è scusato - racconta il difensore - Lui però è un campione e ...

Roma - Florenzi : "Momento non facile". Manolas : "Nainggolan ha chiesto scusa" : Alessandro Florenzi, al match program della Roma, dice che il 2017 è stato "un grande anno" perché la Roma è arrivata seconda ed ha chiuso da prima il girone di Champions. Nessuna menzione per l'...

Monchi - schiaffi a Nainggolan : mai visto. E la Roma sembra un grande club : E di sicuro il mondo giallorosso ci guadagnerà in considerazione, interna ed esterna. Semmai siamo curiosi di capire come la pensano ora quei tifosi che, quando abbiamo auspicato il pugno durissimo ...

Roma - Manolas avverte : “chi non vuole vincere vada via. Nainggolan? Ecco cosa dico”. E sullo Zenit… : Intervistato dai microfoni di ‘Sky Sport’, Kostas Manolas, difensore della Roma, ha voluto mandare un messaggio a tutta la squadra commentando la strigliata di Monchi: “Sono d’accordo con quanto detto dal Direttore, perché dobbiamo avere una mentalità vincente: chi non ha questa mentalità non può avere spazio alla Roma”. Su Nainggolan: “Radja sa che ha sbagliato, come possiamo sbagliare tutti, e si è subito ...

Manolas : 'Chi non vuole vincere non può avere spazio nella Roma. Nainggolan ha sbagliato - sul rinnovo...' : Kostas Manolas, difensore della Roma , è stato intervistato da Sky Sport. Queste le dichiarazioni del greco: Sabato arriva l'Atalanta: che partita vi aspetta? 'Partita importantissima, dobbiamo ripartire. Abbiamo lavorato benissimo in settimana e dobbiamo farci ...

Roma - Gonalons : 'Sogno di vincere la Champions'. Nainggolan a rischio panchina con l'Atalanta : La Roma torna in campo per preparare la partita contro l'Atalanta di sabato alle 18. Non sarà convocato Defrel alle prese con il recupero per il problema alla rotula, mentre sono tornati disponibili ...