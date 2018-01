: Mutant Football League: ecco la data di lancio per console #MutantFootballLeague - Eurogamer_it : Mutant Football League: ecco la data di lancio per console #MutantFootballLeague - Glinformati : Mutant Football League arriverà su PlayStation 4 ed Xbox One a gennaio - GLI INFORMATI - -

(Di venerdì 5 gennaio 2018) Per gli appassionati dic'è una buona notizia: il titolo indipendente giungerà sue nemmeno tra molto, lacomunicata è il 19 gennaio.L'annuncio è da parte di Digital Dreams Entertainment, riporta Dualshockers, per cui il titolo sarà ufficialmente disponibile per PS4 e Xbox One.Ini giocatori si dovranno affrontare in sette contro sette giocando partite di calcio, ma si tratterà di partite molto particolari. Lo stile di gioco si discosta dal tradizionale calcio abbracciando ambientazioni e atmosfere fantasy, mentre sul campo da gioco a correre dietro al pallone saranno orde di mostri. Il gioco include diciotto stadi pieni di trappole, oltre a diciotto squadre composte da alieni, orchi, scheletri e molto altro ancora.Read more…