Musica | Enrico Ruggeri lascia Siae

X Factor 11 - Andrea Radice : "Lavoravo in pizzeria per un guadagno fisso - ora vorrei un album e vivere di Musica - tifo per Enrico Nigiotti" : Andrea Radice è il settimo eliminato di X Factor 11.Ecco cosa racconta al sito di Sky Uno.