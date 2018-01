Morto dopo rissa per parcheggio

La beffa dopo Rigopiano : Per l'Inail Gabriele non è Morto sul lavoro : Per l'Inail Gabriele D'angelo non è morto sul lavoro. Eppure quando la slavina di Rigopiano ha travolto l'hotel, trascinandosi dietro detriti e anime, lui non era lì per rilassarsi o passare un fine settimana alla spa. Stava lavorando come cameriere. La denuncia del familiareSecondo Francesco, fratello gemello di Gabriele, l'Inail non riconosce quella di D'Angelo come una morte bianca. "Lo stabilisce una legge ...

Morto lo scrittore israeliano Appelfeld dopo una vita incredibile : Aharon Appelfeld, uno dei più importanti scrittori di Israele, è Morto la scorsa notte all'età di 85 anni. Lo ha reso noto la famiglia. Immediate le espressioni cordoglio da parte di figure di spicco fra cui il capo dello Stato Reuven Rivlin che aveva con lui rapporti di amicizia.Originario della Romania, da bambino Appelfeld era stato strappato ai genitori ed aveva vissuto esperienze traumatizzanti fra cui peregrinazioni ...

Si dà fuoco in auto dopo un litigio con la moglie - Morto un 46enne a Torino : L'uomo era stato denunciato dalla moglie per violenze e ieri gli era stato notificato il divieto di avvicinamento. Questa mattina avrebbe provato ad entrare a casa della donna. Lei, spaventata, ha chiamato la polizia. A quel punto, sarebbe corso in auto dove si sarebbe dato fuoco

Istia d'Ombrone - uomo di 45 anni Morto dopo operazione alle tonsille : GROSSETO Una improvvisa emorragia poco dopo l'ora di cena e un uomo di 45 anni è morto nella sua casa di Istia d'Ombrone, in provincia di Grosseto, la sera di mercoledì 27 dicembre. L'uomo aveva ...

CECCHI GORI È Morto?/ Come sta Vittorio dopo l'ischemia : la visita di Aurelio De Laurentiis (ultime notizie) : CECCHI GORI è MORTO? Come sta Vittorio: è ricoverato in rianimazione dopo arresto cardiaco. Le ultime notizie sull'ex proprietario della Fiorentina.

