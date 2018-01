Milano | torna l' iniziativa Befana Benefica con 51ma edizione

Smog - a Milano migliora qualità dell'aria : Pm10 torna nei limiti : Milano, 28 dic. (askanews) Pioggia e vento migliorano la qualità dell'aria a Milano e più in generale in Lombardia. Secondo quanto emerge dal bollettino dell'Arpa, l'agenzia regionale per la ...

Smog torna ancora sopra limiti - a Milano scattano blocco delle auto e limitazioni al riscaldamento : Tutti i giorni, festivi compresi, dalle 8:30 alle 18:30 è vietata la circolazione ai veicoli per il trasporto persone alimentati a gasolio fino alla classe 4 compresa. Vietati anche, dalle 8:30 alle 12:30, i veicoli per il trasporto merci alimentati a gasolio fino alla classe 3 compresa

Milano : da lunedì torna 'Casa degli Angeli' - il bus per aiutare senzatetto : Milano, 16 dic. (AdnKronos) - torna da lunedì prossimo sulle strade di Milano la 'Casa degli Angeli', il bus dell’Atm, l'Azienda Trasporti Milanesi che, in collaborazione con i City Angels, porta pasti caldi, bevande, coperte, indumenti, assistenza qualificata e un posto dove dormire a coloro che so

Milano maglia nera con le banche - tornano timori su Npl. Sale lo spread : Piazza Affari è stata la peggiore d'Europa, anche in vista dell'impasse che provocheranno le elezioni di marzo. Il listino milanese ha risentito del contraccolpo delle ex popolari, tutte in pesante ribasso. Wall Street, intanto, ha aggiornato i nuovi record, mentre gli investitori scommettono su un rialzo del costo del denaro Usa di 25 punti base. Si indebolisce il dollaro...

Milano - seguiva e molestava le ragazzine che tornavano da scuola : arrestato 50enne - agiva in pausa pranzo : Le vittime certe hanno 7, 12 e 13 anni, ma i casi potrebbero essere una ventina. Le seguiva nell'androne del palazzo, le palpeggiava e scappava

Basket Serie A - Torino doma Milano e torna al successo : ROMA - In un PalaRuffini sold out la Fiat Torino sfodera una prestazione di grande solidità e batte 71-59 l'EA7 Milano infliggendole la seconda sconfitta consecutiva tra campionato ed Eurolega. Sugli ...

PRIMA ALLA SCALA/ L'Andrea Chénier è tornato a Milano : applausi ma anche qualche dissenso : Un'opera ambientata ai tempi della Rivoluzione francese, con spiccate simpatie per i nobili. Andrea Chénier di Umberto Giordano ha inaugurato la stagione della SCALA. GIUSEPPE PENNISI(Pubblicato il Fri, 08 Dec 2017 09:43:00 GMT)MARIONETTE CHE PASSIONE/ "Il girello" di Jacopo MelaniOPERA/ "La Ciociara": un capolavoro italiano da San Francisco a Cagliari

LIVE Milano-Khimki Mosca - Eurolega 2017-2018 in DIRETTA : l’Olimpia vuole tornare alla vittoria al Forum : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Khimki Mosca, match valevole per l’undicesima giornata dell’Eurolega 2017-2018. Una sfida assolutamente fondamentale per la squadra di Simone Pianigiani, che deve assolutamente vincere per sperare ancora di raggiungere un piazzamento playoff. Milano è reduce in campo europeo da due sconfitte arrivate solo nei secondi finali contro Olympiacos ed Efes Pilsen. Due ko che ...

Milano. Le più belle “Ave Maria” in Duomo torna il 20 dicembre : Un appuntamento natalizio atteso, amato e sempre molto partecipato, diventato ormai immancabile nel calendario di Milano. Il Duomo si prepara ad ospitare il tradizionale grande concerto offerto alla città, rivestendosi a festa per accogliere nel segno della musica cittadini e…Continua a leggere →

Milano - dal 2 al 10 dicembre ritorna 'Artigiano in Fiera' - : Al via a FieraMilano la piu grande fiera internazionale del settore arrivata quest'anno alla sua 22esima edizione. Saranno 3200 gli stand espositivi provenienti da 100 Paesi in tutto il mondo

Torna il maltempo : nevicate anche a Milano - Torino e Parma : Torna il maltempo. Ma questa volta a rovinare i piani di molti italiani per il weekend c'è anche il gelo e la neve. Di fatto sull'Italia sta per giungere una perturbazione che di fatto porterà anche bassa pressione sul mar Ligure. Il maltempo però avrà un'accelerazione venerdì con un'altra perturbazione che questa volta porterà ad un crollo netto delle temperature. Come fa sapere ilMeteo.it sono previsti nubifragi e forti ...

Volley - SuperLega 2017-2018 – Nona giornata : Trento torna al successo - Milano e Verona da urlo - Latina ferma Ravenna : Non soltanto il big match vinto da Civitanova su Perugia nella Nona giornata della SuperLega. Il pomeriggio del massimo campionato italiano di Volley maschile ha regalato altri quattro incontri. Trento sta pian piano uscendo dalla crisi: dopo aver rimontato Latina dallo 0-2, i dolomitici espugnano il campo di Piacenza con un rotondo 3-0 e una prestazione assolutamente rilevante. A fare la differenza i martelli Nicholas Hoag (15 punti, 3 aces) e ...

Affitti ritornano a crescere in Italia - non a Roma. Milano alto - bene Genova - giusta Firenze : Tra le principali città esibiscono una sfilza di segni positivi, come Cagliari Genova e Venezia Sono tornati a salire gli Affitti anche a Bari con un bel +8,3%.