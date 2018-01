Milano | fondi Lega | «Bossi prese i soldi  per sé e fu addirittura istigatore»

Dieselgate - la raccolta fondi per far monitorare l’aria ai cittadini. Il progetto a Milano - Roma - Brescia e Bologna : L’associazione Cittadini per l’aria lancia la prima inchiesta dal basso sul Dieselgate a livello nazionale, con una raccolta fondi che chiuderà il prossimo 20 gennaio. Si tratta di una campagna di monitoraggio partecipativo dell’inquinamento urbano legato alle auto diesel che, dopo il successo dell’esperienza a Milano, verrà replicata anche a Roma, Brescia e Bologna. Gli stessi cittadini potranno usare delle speciali provette, ...

Trasporti : Atm - bene stanziamento fondi per Città Metropolitana Milano : Milano, 2 gen. (AdnKronos) - I vertici Atm hanno accolto "con grande soddisfazione l’annuncio dello stanziamento da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di 1,4 miliardi a favore del trasporto pubblico nelle Città, che per la Città Metropolitana di Milano si tradurrà in fondi per

Milano. Stanziati fondi per il diritto allo studio universitario : “Esprimo tutta la mia soddisfazione per questa decisione che accoglie le mie sollecitazioni a reperire ulteriori risorse per un sistema universitario che si dimostra sempre più attrattivo a livello nazionale e internazionale”. Lo dichiara Valentina Aprea, assessore all’Istruzione, Formazione e…Continua a leggere →